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Ближний Восток

В Египте приговорены к смерти 20 сторонников "Братьев-мусульман"

время публикации: 16:01 | последнее обновление: 16:03 блог версия для печати фото
В Египте приговорены к смерти 20 сторонников "Братьев-мусульман"

Египетский суд вынес приговор сторонникам движения "Братья-мусульмане", которые обвинялись в том, что после свержения президента-исламиста Мухаммада Мурси летом 2013 года организовали беспорядки, повлекшие за собой смерть полицейских.

20 фигурантов дела были приговорены к смертной казни. Еще 80 человек, согласно приговору суда, будут отбывать пожизненное заключение. В реальности это означает 25 лет тюремного заключения.

Напомним, что в мае 2017 года был вынесен приговор верховному лидеру египетских "Братьев-мусульман" Мухаммаду Бади. Как и два его ближайших помощника, он проведет за решеткой 20 лет.

Бади был центральным фигурантом так называемого "дела Рабаа", названному в честь площади, где в 2013 году проходили массовые выступления исламистов в поддержку Мурси. Манифестации были жестоко подавлены.

14 июня государственный секретарь США Рекс Тиллерсон выступил против против признания "Братьев-мусульман" террористической группировкой. Напомним, что поддержка движения Катаром стала одной из причин катарского кризиса.

"Это движение насчитывает 5.000.000 человек. Во многих государствах его представители входят в правительство, выступая против насилия и терроризма. Объявить "Братьев-мусульман" террористами проблематично", - сказал Тиллерсон, добавив, что отдельные части движения такими группировками признаны.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 15 июня 2017 г.
Тиллерсон выступил против признания "Братьев-мусульман" террористами
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 мая 2017 г.
Верховный лидер "Братьев-мусульман" приговорен к пожизненному заключению







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