Катар отверг предъявленный ему ультиматум

Катар отвергает список требований, содержащихся в ультиматуме, предъявленном Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Бахрейном для восстановления разорванных отношений с эмиратом. Об этом в субботу, 1 июля, заявил министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани, передает телеканал "Аль-Джазира".

"Мы отвергаем список требований и готовы к диалогу при соответствующих условиях. Катар дал ясно понять с самого начала, что не приемлет ничего, что бы нарушало его суверенитет. Мы не боимся и готовы противостоять любым негативным последствиям после окончания срока ультиматума", – цитирует министра ТАСС.

По словам аль-Тани, требования арабских стран направлены на установление механизма контроля над Катаром и противоречат международному праву.

От Катара требовали, в частности, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал все стороны конфликта сесть за стол переговоров, чтобы при помощи дипломатических усилий положить конец катарскому кризису.

"Мы верим, что наши союзники и партнеры окажутся сильнее, взаимодействуя в достижении главной цели – противостоянии террору и экстремизму", – заявил американский политик.

Отметим, что США занимают неоднозначную позицию в отношении катарского кризиса. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку требований Саудовской Аравии и ее союзников. В то же время Вашингтон сообщил о поставках Катару боевых самолетов.