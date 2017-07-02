2 июля 2017 г.
В СССР секса нет: что это было?
Рудковская ответила Галкину
Сталин против Путина
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
02:17 Катар отверг предъявленный ему ультиматум
01:00 ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям сирийской армии
09:23 В Эйн аль-Хильве задержан палестинец, подозреваемый в подготовке терактов в Ливане
22:40 Центр по контролю над соблюдением прав человека: боевики ИГ покинули Алеппо
22:13 Египет одобрил поставку дизельного топлива в сектор Газы
10:49 Минфин ПНА возобновит выдачу жителям Газы разрешений на лечение в Израиле
09:05 Группа боевиков-смертников атаковала ливанских солдат на границе с Сирией
07:00 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 30 июня
06:03 Миссия ОЗХО подтвердила боевое применение зарина в Хан Шейхуне в апреле этого года
19:43 СБ ООН потребовал от сирийцев прекратить военные действия на границе с Израилем
Ближний Восток

Катар отверг предъявленный ему ультиматум

время публикации: 02:17 | последнее обновление: 02:20 блог версия для печати фото
Катар отверг предъявленный ему ультиматум

Катар отвергает список требований, содержащихся в ультиматуме, предъявленном Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Бахрейном для восстановления разорванных отношений с эмиратом. Об этом в субботу, 1 июля, заявил министр иностранных дел Катара шейх Мухаммад бин Абдул Рахман аль-Тани, передает телеканал "Аль-Джазира".

"Мы отвергаем список требований и готовы к диалогу при соответствующих условиях. Катар дал ясно понять с самого начала, что не приемлет ничего, что бы нарушало его суверенитет. Мы не боимся и готовы противостоять любым негативным последствиям после окончания срока ультиматума", – цитирует министра ТАСС.

По словам аль-Тани, требования арабских стран направлены на установление механизма контроля над Катаром и противоречат международному праву.

От Катара требовали, в частности, закрыть телеканал "Аль-Джазира", разорвать отношения с Ираном, прекратить строительство турецкой военной базы, заморозить сотрудничество с Турцией и отказаться от поддержки радикальных исламистских группировок.

Ранее государственный секретарь США Рекс Тиллерсон призвал все стороны конфликта сесть за стол переговоров, чтобы при помощи дипломатических усилий положить конец катарскому кризису.

"Мы верим, что наши союзники и партнеры окажутся сильнее, взаимодействуя в достижении главной цели – противостоянии террору и экстремизму", – заявил американский политик.

Отметим, что США занимают неоднозначную позицию в отношении катарского кризиса. Президент США Дональд Трамп высказался в поддержку требований Саудовской Аравии и ее союзников. В то же время Вашингтон сообщил о поставках Катару боевых самолетов.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 29 июня 2017 г.
Правитель Дубая написал поэму, призывающую эмира Катара не быть одинокой овцой
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 26 июня 2017 г.
Катар приступил к рассмотрению предъявленного ему ультиматума
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 июня 2017 г.
Ультиматум Катару: десять дней, чтобы порвать с Ираном и закрыть "Аль-Джазиру"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 21 июня 2017 г.
Катар обвиняет соседей во взломе сайта новостного агентства







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 2 июля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017