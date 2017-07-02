Власти Ирака признали: Мосул остается зоной боев

Командование действующих в Мосуле иракских войск сообщило, что в Старом городе остаются четыре очага сопротивления боевиков террористической группировки "Исламское государство".

"Нам осталось освободить от джихадистов районы аль-Нуджейфи, ас-Сарай, а также части Лакаша и Баб Джадида", - признал начальник действующих в Мосуле подразделений полиции генерал Шакар Джавдат.

29 июня министерство обороны Ирака опубликовало заявление, согласно которому Мосул полностью освобожден от боевиков ИГ, и в Старом городе не осталось продолжающих сопротивление боевиков группировки. "Власти ИГ в Мосуле пришел конец", - сообщило тогда минобороны.

Иракские СМИ заявляли, что в рядах боевиков "Исламского государства" произошел раскол, и многие джихадисты решили отказаться от вооруженного сопротивления. Также сообщалось, что боевики выбиты из руин мосульской мечети ан-Нури, которая была символом города.