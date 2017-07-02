Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 2 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в районе Рамаллы были задержаны две активистки террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины".