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Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 июля

время публикации: 06:57 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 июля

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Воскресенье, 2 июля 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

06:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны девять палестинских арабов, которые разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Кроме того, в районе Рамаллы были задержаны две активистки террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины".

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Воскресенье, 2 июля 2017 г.
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