ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям сирийской армии

Армия обороны Израиля в ночь на воскресенье, 2 июля, нанесла удар по артиллерийской позиции правительственной армии Сирии в северной части Голанских высот.

Согласно сообщению пресс-службы ЦАХАЛа, атака стала ответом на обстрелы израильской территории накануне.

Вечером в субботу, 1 июля, на израильской территории Голанских высот разорвались два снаряда, выпущенные из Сирии. Взрывы произошли на незастроенной местности. Никто не пострадал, материальный ущерб причинен не был. Речь идет о случайных обстрелах.

За последнюю неделю израильская территория пять раз подвергалась обстрелам: 30 июня, 28 июня, 26 июня, 25 июня и 24 июня. В ответ на предыдущие обстрелы ЦАХАЛ также наносил удары по позициям сирийской армии.

Как отмечает пресс-служба ЦАХАЛа, израильская армия не принимает участия в вооруженном противостоянии, продолжающемся в Сирии, однако не готова мириться с посягательствами на суверенитет страны и безопасность граждан.

"ЦАХАЛ рассматривает режим Асада в качестве ответственного за все происходящее на его территории", – говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Обстрелы и диверсии на границе Израиля и Сирии за последние годы

2017 год

1 июля.На севере Голанских высот разорвались два снаряда, выпущенных из Сирии.

30 июня.На Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии. Пострадавших нет.

28 июня.На Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии. Нет пострадавших.

26 июня.На Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.

25 июня. В результате боев на границе с Сирией на израильской территории Голанских высот упали несколько снарядов. Нет пострадавших.

24 июня. На Голанских высотах разорвались несколько снарядов, выпущенных из Сирии.

27 апреля. Система противовоздушной обороны Patriot перехватила цель в районе Голанских высот.

21 апреля. На севере Голанских высот разорвались три снаряда, выпущенные с территории Сирии. Нет пострадавших.

14 февраля. На израильской части Голанских высот разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Нет пострадавших.

8 февраля. На израильской части Голанских высот разорвался минометный снаряд, выпущенный с территории Сирии. Нет пострадавших.

2016 год

27 ноября. Израильские военнослужащие обстреляны из стрелкового оружия с территории Сирии. На Голанских высотах разорвались три минометных снаряда, выпущенных с сирийской территории. Пострадавших нет.

9 ноября. Минометный снаряд разорвался в северной части Голанских высот. Никто не пострадал и не был причинен ущерб. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

31 октября. Израильские военнослужащие подверглись обстрелу на Хермоне. Никто не пострадал.

17 сентября. Система противоракетной обороны "Железный купол" дважды была задействована для уничтожения минометных снарядов, летевших в сторону населенного пункта на израильской части Голанских высот.

12-14 сентября. Израильская территория пять раз подвергалась обстрелам из Сирии. ЦАХАЛ нанес ответные удары.

10 сентября. Не менее двух минометных снарядов, выпущенных из Сирии, разорвались на израильской территории.

7 сентября. Очередной обстрел израильской территории из Сирии. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

4 сентября. Минометный обстрел израильской территории из Сирии. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

22 августа. На Голанах разорвался минометный снаряд, выпущенный из Сирии. ЦАХАЛ нанес ответный удар

25 июля. Минометный обстрел израильской территории из Сирии. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

17 июля. Системы ПВО открыли огонь по БПЛА, залетевшему в израильское воздушное пространство из Сирии. Осколками противоракеты была ранена девочка. Позже было установлено, что границу нарушил российский беспилотник.

3-4 июля. Несколько обстрелов с сирийской территории. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

2015 год

13 октября. Минометный обстрел израильской части Голанских высот. Никто не пострадал. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

27 сентября. На севере Голанских высот упала ракета, выпущенная с территории Сирии. Пострадавших не было, материальный ущерб также причинен не был.

26 сентября. В северной части Голанских высот вечером 26 сентября упала ракета, выпущенная с территории Сирии, предположительно, случайно. Пострадавших не было, материальный ущерб также причинен не был.

20 августа. В ряде населенных пунктов в Верхней Галилее прозвучали сирены системы раннего оповещения о ракетных обстрелах. Две ракеты упали на израильской территории. Нет пострадавших. ЦАХАЛ сообщил, что обстрел был осуществлен боевиками "Исламского джихада" - организации, спонсируемой Ираном. Артиллерия ЦАХА нанесла ответный удар по нескольким целям на территории Сирии.

3 августа. Два минометных снаряда разорвались на израильской территории. Нет пострадавших.

28 июня. Сирены прозвучали в кибуцах Эль-Ром, Немрод, населенных пунктах Мадждаль-Шамс, Эйн-Киния. Ракета упала на незастроенной местности. Никто не пострадал.

17 июня. Сирены сработали в населенных пунктах на Голанских высотах.

17 мая. Два минометных снаряда, выпущенных из Сирии, разорвались на Голанских высотах. Никто не пострадал.

29 апреля. Израильская территория к западу от Кунейтры подверглась обстрелу из легкого стрелкового оружия. Пострадавших нет.

28 апреля. Два минометных снаряда, выпущенных из Сирии, разорвались около поселка Эйн-Зиван. Никто не пострадал.

26 апреля. На израильско-сирийской границе, в районе друзской деревни Мадждаль-Шамс, ВВС ЦАХАЛа уничтожили террористов, устанавливающих со стороны Сирии взрывное устройство у пограничного заграждения.

15 апреля. Минометный снаряд разорвался на севере Голанских высот. В результате обстрела никто не пострадал и не был причинен ущерб.

10 марта. Военнослужащие инженерных войск подверглись обстрелу в районе кибуца Эльром. Легко ранен офицер ЦАХАЛа.

27 января. Ракетный обстрел израильской части Голанских высот. На израильской территории разорвались две ракеты. Никто не пострадал.

2014 год

30 октября. Израильские военнослужащие подверглись обстрелу на границе с Сирией, в районе КПП "Кунейтра". Никто не пострадал. По всей видимости, речь идет о случайном обстреле израильской территории.

21 октября. Случайный обстрел израильской территории. Минометный снаряд взорвался в северной части Голанских высот неподалеку от границы с Сирией. Никто не пострадал и не был причинен ущерб.

17 сентября. Случайный обстрел израильской территории. Минометный снаряд разорвался на минном поле в северной части Голанских высот.

15 сентября. Очередной обстрел израильской территории. Снаряд разорвался недалеко от пограничного перехода "Кунейтра".

12 сентября. Зафиксирован случайный обстрел израильской территории из Сирии. Пострадавших нет.

11 сентября. Строительные подрядчики министерства обороны, работавшие недалеко от пограничного забора на Голанских высотах сообщили о том, что подверглись обстрелу с территории Сирии. Нет пострадавших.

8 сентября. На севере Голанских высот, недалеко от границы с Сирией, ранен в ногу израильский военнослужащий.

4 сентября. Снаряд разорвался в северной части Голанских высот. Никто не пострадал. Артиллерия ЦАХАЛа нанесла ответный удар по позициям армии Сирии.

2 сентября. Под обстрел попала съемочная группа Первого канала израильского телевидения. Никто не пострадал. Вечером на Голанских высотах, в районе поселка Тель-Хазека, разорвались 2 минометных снаряда, выпущенных с территории Сирии. Пострадавших нет.

1 сентября. Очередной минометный обстрел из Сирии. Снаряд разорвался на Голанских высотах. Никто не пострадал.

31 августа. ПВО ЦАХАЛа сбили беспилотный летательный аппарат пересекший границу Израиля около Кунейтры. БПЛА был сбит батареей Patriot.

30 августа. На Голанских высотах, рядом с израильско-сирийской границей, разорвались два минометных снаряда, выпущенных из Сирии. В результате взрывов, один из которых произошел на территории Израиля, в непосредственной близости от пограничного заграждения, а другой – на сирийской стороне границы, никто не пострадал и не был причинен материальный ущерб. По оценке ЦАХАЛа, речь идет о случайном обстреле.

27 августа. В течение дня израильская территория трижды подвергалась обстрелу из Сирии. Утром на Голанских высотах разорвались три минометных снаряда, выпущенных с сирийской территории. Автомобилю причинен ущерб, ранен офицер ЦАХАЛа. Вечером на территории одного из кибуцев на Голанских высотах разорвался танковый снаряд и несколько мин. Осколками легко ранен еще один израильтянин. Спустя несколько часов еще один минометный снаряд разорвался на израильской территории.

25 августа. На Голанских высотах разорвались пять минометных снарядов, выпущенных с сирийской территории. Пострадавших нет.

24 августа. Пять ракет выпущены из Сирии по израильской территории Голанских высок. Причинен ущерб. Никто не пострадал.

14 июля. Две ракеты были запущены с территории Сирии. Одна из ракет разорвалась рядом с населенным пунктом, вызвав возгорание кустарника. Пострадавших нет.

13 июля. На Голанских высотах разорвался снаряд, выпущенный с территории Сирии. Пострадавших нет.

8 июля. На границе были обстреляны строительные рабочие. Пострадавших нет.

7 июля. Минометный обстрел израильской территории Голанских высот. Никто не пострадал.

22 июня. С сирийской территории была выпущена противотанковая ракета по гражданскому автомобилю министерства обороны Израиля, следовавшему вдоль границы, недалеко от поселка Тель-Хазека. Убит 13-летний подросток, его отец и еще три человека ранены. ЦАХАЛ нанес серию ответных ударов по военным объектам в Сирии. Дамаск обвинил Израиль в поддержке террора, сообщив, что в результате ударов по позициям сирийской армии четыре военнослужащих были убиты, девять ранены.

4 июня. На Голанских высотах разорвались несколько минометных снарядов или ракет, выпущенных из Сирии. В результате взрывов никто не пострадал.

2 июня. Два снаряда или ракеты, выпущенные с сирийской территории, разорвались в районе горы Хермон. Никто не пострадал. ЦАХАЛ нанес ответный удар.

7 апреля. Минометный снаряд, выпущенный из Сирии, разорвался на Голанских высотах. Пострадавших нет. Сообщений об ущербе не поступало.

18 марта. Террористами, проникшими с сирийской территории, на границе была совершена диверсия, в результате взрыва пострадали четверо военнослужащих. В ночь на 19 марта израильская армия нанесла серию артиллерийских и воздушных ударов по позициям сирийской армии в районе Кунейтры. В армии Сирии заявляли, что в результате этих атак один военнослужащий был убит, семеро получили ранения.

18 февраля. Два минометных снаряда, выпущенных из Сирии, разорвались на израильской территории. Пострадавших нет. Сообщений об ущербе не поступало.

2013 год



23 декабря. Израильская территория подверглась минометному обстрелу из Сирии. Пострадавших нет.

7 декабря. На пути следования военного патруля на сирийской границе сработало взрывное устройство. Инцидент произошел недалеко от израильского друзского населенного пункта Мадждаль Шамс. Никто не пострадал.

2 декабря. Минометный снаряд разорвался неподалеку от Мадждаль Шамс (израильская территория Голанских высот). Позже со стороны Кунейтры сирийцы обстреляли израильских военнослужащих из стрелкового оружия. Пострадавших нет.

21 октября. Два минометных снаряда разорвались в районе горы Перес. Никто из людей не пострадал и не был причинен ущерб имуществу.

9 октября. В результате разрыва двух минометных снарядов в районе разделительного забора ранены двое военнослужащих.

1 октября. В районе кибуца "Эль-Ром" были обстреляны израильские строители, возводящие в рамках проекта "Шаон Холь" забор безопасности. Никто из людей не пострадал, однако обстрел стал причиной возгорания кустарника в районе границы.

12 сентября. На израильской территории Голанских высот разорвались несколько минометных снарядов. Пострадавших не было.

17 августа. Жители центральной части Голанских высот сообщили о нескольких взрывах. В результате обстрела никто не пострадал. Спустя несколько часов еще один минометный снаряд разорвался на территории Израиля.

6 августа. На границе был обстрелян автомобиль командира бригады. Пострадавших не было.

17 июля. Ночью на сирийско-израильской границе на Голанских высотах был обстрелян патруль ЦАХАЛа. Инцидент произошел в районе Тель-Фарес. В военных стреляли двое нарушителей границы. Солдаты открыли ответный огонь. Данных о пострадавших не поступало.

16 июля. Не менее 25 минометных снарядов, выпущенных с территории Сирии, разорвались на израильской территории. Пострадавших нет.

14 июля. Минометный снаряд, выпущенный с территории Сирии, разорвался на Голанских высотах. Никто не пострадал.

5 июля. Из пулемета со стороны Кунейтры обстрелян израильский пограничный патруль. Пострадавших нет.

20 июня. Минометный снаряд, выпущенный с территории Сирии, разорвался в районе киббуца Эльром на Голанских высотах. Пострадавших не было, но взрыв стал причиной пожара.

6 июня. На севере Голанских высот разорвался минометный снаряд, выпущенный с сирийской территории. Никто не пострадал.

5 июня. Не менее двух минометных снарядов разорвались в районе опорного пункта израильской армии на сирийской границе на Голанских высотах. Пострадавших не было.

21 мая. Ночью с территории Сирии был обстрелян патруль Армии обороны Израиля на Голанских высотах. Причинен ущерб транспортному средству. В ответ нанесен удар по цели на сирийской территории.

20 мая. Ночью из стрелкового оружия был обстрелян район Тель-Хазека. Никто не пострадал. Ответных ударов не наносилось.

15 мая. Несколько ракет или минометных снарядов упали в районе горы Хермон. Пострадавших нет. Ответственность за обстрел взяли на себя боевики одной из палестинских группировок, действующих в Сирии, именующие себя "Бригадами Хадера аль-Хусейни".

7 мая. Минометный снаряд разорвался в районе Тель-Фарес. Пострадавших нет.

6 мая. Минометный снаряд разорвался около поселка Рамат Магшимим. Никто не пострадал.

12 апреля. Неизвестные обстреляли израильский военный патруль на сирийской границе в районе кибуца Эль-Ром. Пострадавших нет.

2 апреля. Неизвестные обстреляли израильский военный патруль на сирийской границе в районе Хазеки. Пострадавших нет, материальный ущерб причинен не был. Ранее с территории Сирии выпущен минометный снаряд. Пострадавших нет, материальный ущерб причинен не был.

24 марта. С территории Сирии обстрелян армейский патруль. Пострадавших нет. Ответным огнем позиция противника уничтожена.

23 марта. С территории Сирии обстреляны позиции ЦАХАЛа. Пострадавших нет.

2 марта. Четыре минометных снаряда разорвались вблизи забора безопасности на израильской территории. Никто не пострадал, не был причинен ущерб. Предположительно, речь о случайном обстреле в ходе столкновений между сирийской армией и повстанцами.

27 февраля. Взрыв был слышен в районе мошава Алоней а-Башан.

2012



5 декабря. Минометный снаряд упал в районе опорного пункта Тель-Хазека на Голанских высотах. Пострадавших не было.

29 ноября. Взрыв был слышен в районе кибуца Эль-Ром.

25 ноября. Пуля, выпущенная с сирийской территории, попала в израильский армейский джип. Никто не пострадал. Ранее поступила информация о взрыве в районе поселка Алоней а-Башан на Голанах. Силы полиции, прочесав территорию, не обнаружили осколков ракеты или минометного снаряда.

19 ноября. На Голанских высотах со стороны Сирии снова был открыт огонь по израильской территории. В результате инцидента никто не пострадал. ЦАХАЛ воздерживается от ответных действий.

18 ноября. Международные СМИ сообщают со ссылкой на сирийские источники, что ответным огнем израильской артиллерии были убиты трое сирийских военнослужащих. Официальные сирийские источники данную информацию не подтверждают. Накануне ночью в районе населенного пункта Тель-Хазека, расположенного в восточной части Голанских высот, военнослужащие Армии обороны Израиля обстреляны с сирийской территории из стрелкового оружия. В результате обстрела никто не пострадал.

15 ноября. С сирийской территории обстрелян форпост ЦАХАЛа на Голанских высотах. В результате обстрела легко ранен военнослужащий.

12 ноября. Зафиксирован очередной минометный обстрел израильской территории из Сирии. Артиллерия ЦАХАЛа в ответ обстреляла территорию Сирии.

11 ноября. Израильские военные нанесли ответный удар по цели в сирийской деревне Бир аль-Аджами. В сторону сирийской территории выпустили ракету "Тамуз". Ранее недалеко от населенного пункта Тель-Хазека разорвался минометный снаряд, выпущенный из Сирии. Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

8 ноября. Утром на израильской территории разорвались три минометных снаряда, выпущенных с территории Сирии. Один из снарядов упал рядом с населенным пунктом. В результате обстрела никто не пострадал.

5 ноября. Около границы с Сирией на Голанских высотах пуля, выпущенная с сирийской территории, попала в джип командира батальона бригады "Голани". Джип получил повреждения, но пострадавших в результате этого инцидента не было. Тогда израильские военные говорили о "случайной пуле". Израиль подал официальную жалобу после происшествия руководству наблюдателей ООН.

3 ноября. Три сирийских танка вошли в деревню Бир аль-Аджами, расположенную вблизи пограничного пункта Армии обороны Израиля на Голанских высотах. Израильские военные повысили уровень боеготовности армейских подразделений на Голанских высотах.

25-26 сентября. Зафиксированы ракетно-минометные обстрелы территории Израиля из Сирии. Были поданы жалобы в ООН. Военные говорили о "случайных обстрелах".