В центре Дамаска взорвался заминированный автомобиль

Как сообщило государственное телевидение Сирии, на площади Тахрир в центре Дамаска взорвался управляемый террористом-смертником заминированный автомобиль. На месте есть убитые и раненные.

Согласно сообщению, боевики планировали совершить атаку с применением трех автомобилей. Две другие машины с взрывчаткой были перехвачены на западе столицы и нейтрализованы.

Напомним, что 1 июля боевики Армии свободной Сирии начали наступление к востоку от Дамаска. Особо ожесточенные бои идут в районе Айн Тарна и Джобар.

Оппозиция ведет артиллерийский обстрел районов сосредоточения Республиканской гвардии, правительственные войска задействуют авиацию. Жертвами бомбардировок стали десятки человек.

Противники режима заявили, что правительственные войска применили в Айн Тарне хлорный газ. Власти Сирии опровергают эти заявления.