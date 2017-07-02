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Ближний Восток

В центре Дамаска взорвался заминированный автомобиль

время публикации: 09:28 | последнее обновление: 09:31 блог версия для печати фото
В центре Дамаска взорвался заминированный автомобиль

Как сообщило государственное телевидение Сирии, на площади Тахрир в центре Дамаска взорвался управляемый террористом-смертником заминированный автомобиль. На месте есть убитые и раненные.

Согласно сообщению, боевики планировали совершить атаку с применением трех автомобилей. Две другие машины с взрывчаткой были перехвачены на западе столицы и нейтрализованы.

Напомним, что 1 июля боевики Армии свободной Сирии начали наступление к востоку от Дамаска. Особо ожесточенные бои идут в районе Айн Тарна и Джобар.

Оппозиция ведет артиллерийский обстрел районов сосредоточения Республиканской гвардии, правительственные войска задействуют авиацию. Жертвами бомбардировок стали десятки человек.

Противники режима заявили, что правительственные войска применили в Айн Тарне хлорный газ. Власти Сирии опровергают эти заявления.

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