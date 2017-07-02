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Ближний Восток

На востоке Турции убиты функционеры правящей партии

время публикации: 13:53 | последнее обновление: 13:54 блог версия для печати фото
На востоке Турции убиты функционеры правящей партии

Высокопоставленные функционеры правящей в Турции Партии справедливости и развития стали жертвами покушений. Власти возложили ответственность на Рабочую партию Курдистана, признанную террористической группировкой.

Вице-президент отделения правящей партии в провинции Дийярбакыр Орхан Мечан скончался вскоре после того, как по нему был открыт огонь рядом с домом. Его коллега из провинции Ван Айдын Ахи был убит на месте.

Власти Турции резко осудили убийство партийных функционеров. Как заявил министр Турции по делам Евросоюза Омер Челик, террористы целились в политическое руководство страны.

Военные действия между курдскими сепаратистами и Турцией возобновились в 2015 году, на фоне участия курдских ополченцев в боях в Сирии и Ираке. Они унесли жизни 10.000 курдов и 1.200 турок.

Турецкая армия задействует против сепаратистов бронетехнику и ВВС, сепаратисты проводят теракты.

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