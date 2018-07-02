"Аш-Шарк аль-Аусат": Аббас обсуждает создание правительства во главе с Файядом и с участием ХАМАСа

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что глава палестинской администрации Махмуд Аббас начал переговоры по формированию правительства национального единства с участием ХАМАСа, которое может возглавить Салам Файяд.

В Рамалле вновь заявляют о стремлении к преодолению национального раскола, воссоединению с Газой и подготовке к всеобщим президентским и парламентским выборам.

Источники в окружении Аббаса говорят, что глава ПА готовит "сделку века", и подтверждают, что несколько дней назад он встречался с Файядом для ее обсуждения.

Те же источники сообщили редакции "Аш-Шарк аль-Аусат", что Файяд заявил о готовности возглавить единое правительство, если у него будут действительно широкие полномочия.

Накануне сайт другой саудовской лондонской газеты "Аль-Хайят" сообщал, что утром 1 июля Махмуд Аббас встречался с бывшим премьер-министром ПА Саламом Файядом. По сведениям газеты, это была первая подобная встреча за несколько лет. Информированные источники рассказали изданию, что стороны обсудили ситуацию, в которой находится ПА, и шаги, способные привести к снижению международного давления. Беседа продолжалась около часа.

Главными темами беседы стали положение в секторе Газы и мирная инициатива, которую готовится представить администрация США. "Аль-Хайят" утверждает, что ранее Файяд выступал за включение ХАМАСа в ООП, а его службы безопасности – в палестинскую полицию.

Файяд также может стать посредником между ПА и США. Напомним, что палестинское руководство бойкотирует американскую администрацию, несмотря на то, что она играет ключевую роль в палестино-израильском урегулировании.





