Австралия отказалась финансировать ПНА из-за пособий террористам

Правительство Австралии приняло решение заморозить финансовую помощь в размере 10 миллионов долларов, которую она выплачивала Палестинской национальной администрации. Помощь осуществлялась через целевой фонд Международного банка.

"Мы требуем предоставить гарантии, что эти средства не будут использованы для выплаты пособий лицам, осужденным за политически мотивированное насилие", - говорится в письме, направленном председателю ПНА Махмуду Аббасу министром иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

"На данный момент наши пожертвования не использовались в этих целях. Однако они высвобождают для них другие средства из бюджета ПНА. Помощь тем, кто осужден за политически мотивированное насилие, оскорбительно для Австралии и подрывает шанс на палестино-израильское урегулирование", - добавила министр.

Средства будут переведены действующему под эгидой ООН Гуманитарному фонду по помощи жителям палестинских территорий. Он помогает 1,9 миллионам палестинцев, большинство из которых – жители сектора Газы.

Неделю назад сайт i24news сообщал, что администрация США решение приняла заморозить перевод финансовой помощи ПА. Согласно указанному источнику, американская помощь "Западному берегу и сектору Газы, напрямую выплачивавшаяся ПА" приостановлена до того момента, пока госсекретарь США не подтвердит, что ПА выполнила четыре условия: прекратить выплаты террористам; упразднить законы, регулирующие подобные выплаты; предпринять "заслуживающие доверия шаги" по борьбе с терроризмом; публично осудить и расследовать теракты.

Впрочем, The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники писал, что Белый дом пока только предупреждает ПА о возможном замораживании финансовой помощи на основании "акта Тейлора Форса".

23 марта 2018 года президент США Дональд Трамп подписал государственный бюджет страны на общую сумму 1,3 триллиона долларов. В рамках госбюджета президентом был утвержден "акт Тейлора Форса", согласно которому из суммы, передаваемой США в качестве помощи Палестинской автономии, будут вычитаться "пособия" террористам и их семьям, выплачиваемые ПА. На целевые средства, выделяемые под конкретные гуманитарные проекты, такие, как строительство больниц в Восточном Иерусалиме и вакцинация детей, закон не распространяется. "Конгресс призывает Палестинскую национальную администрацию прекратить выплаты террористам, приговоренным к тюремному заключению, и семьям тех, кто погиб, осуществляя террористические акты, а также отменить законы, регламентирующие эти выплаты", – говорится в тексте "акта Тейлора Форса". В тексте также содержится призыв к странам-донорам приостановить оказание помощи Палестинской автономии до тех пор, пока ПА не прекратит выплаты, поощряющие терроризм.

"Акт Тейлора Форса" назван в честь американского студента, погибшего в 2016 году в результате теракта в Яффо.

Отметим, что финансовая помощь, которую США ежегодно предоставляют Палестинской автономии, составляет 280 миллионов долларов. При этом на выплаты террористам и их семьям ПНА тратит около 300 миллионов долларов в год.





