Иран обвинил Израиль в краже дождевых облаков

Начальник иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали обвинил Израиль и некую "соседнюю страну" в развязывании климатической войны.

Выступая на конференции, посвященной гражданской обороне в сельскохозяйственных областях, и касаясь проблем засухи, Голамреза Джалали заявил, что данные, полученные "иранскими научными центрами", доказывают, что климат в стране изменился в результате стороннего вмешательства, сообщает агентство Tasnim.

Происки врага иранский чиновник увидел в таянии снегов на высоте более 2200 метров над уровнем моря, а также в отсутствии дождей.

По словам оратора, Израиль совместно "с одной из соседних с Ираном стран", воздействуют на дождевые облака, идущие в сторону Ирана, лишая их возможности пролиться дождем. С другой стороны, они "воруют" облака, несущие осадки, заявил Джалали.

Отметим, что в субботу, 30 июня, в городе Хоррамшахре, расположенном на юге Ирана, состоялись массовые акции протеста на фоне острой нехватки питьевой воды. В ходе подавления протеста силовики использовали оружие.





