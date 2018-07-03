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Ближний Восток

Иран обвинил Израиль в краже дождевых облаков

время публикации: 2 июля 2018 г., 18:39 | последнее обновление: 10:36 блог версия для печати фото
Иран обвинил Израиль в краже дождевых облаков
Иран обвинил Израиль в краже дождевых облаков
Иран обвинил Израиль в краже дождевых облаков

Начальник иранского управления гражданской обороны Голамреза Джалали обвинил Израиль и некую "соседнюю страну" в развязывании климатической войны.

Выступая на конференции, посвященной гражданской обороне в сельскохозяйственных областях, и касаясь проблем засухи, Голамреза Джалали заявил, что данные, полученные "иранскими научными центрами", доказывают, что климат в стране изменился в результате стороннего вмешательства, сообщает агентство Tasnim.

Происки врага иранский чиновник увидел в таянии снегов на высоте более 2200 метров над уровнем моря, а также в отсутствии дождей.

По словам оратора, Израиль совместно "с одной из соседних с Ираном стран", воздействуют на дождевые облака, идущие в сторону Ирана, лишая их возможности пролиться дождем. С другой стороны, они "воруют" облака, несущие осадки, заявил Джалали.

Отметим, что в субботу, 30 июня, в городе Хоррамшахре, расположенном на юге Ирана, состоялись массовые акции протеста на фоне острой нехватки питьевой воды. В ходе подавления протеста силовики использовали оружие.



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