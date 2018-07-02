В районе Рафаха предотвращена попытка проникновения террористов

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что на юге сектора Газы, к востоку от Рафаха, группа из четырех террористов, повредив пограничное заграждение, проникла на территорию Израиля. Боевики попытались поджечь пустующую позицию снайперов.

Военнослужащие ЦАХАЛа, зафиксировав проникновение, начали преследование террористов, сделав несколько выстрелов в их сторону. Один из террористов был убит, еще один тяжело ранен. Кроме того, один из поджигателей был задержан и передан для дальнейшего допроса силам безопасности. Во время обыска у террористов были конфискованы кусачки, а также "наборы поджигателей", включающие легковоспламеняющуюся смесь и зажигалки.

Военнослужащие, осуществлявшие задержание террористов, сообщили, что в них велась стрельба с палестинской территории, - указывается в сообщении армейской пресс-службы. Палестинские источники также передают, что в сторону солдат был открыт огонь.

Раненый террорист в критическом состоянии на вертолете ЦАХАЛа доставлен в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве.

Хамасовский "Палестинский информационный центр" пишет, что 16-летний юноша, участвовавший в проникновении на израильскую территорию, с ранением в плечо был доставлен в местную больницу.

В результате инцидента на границе никто из израильских военнослужащих не пострадал.





