Сирия об обстреле Кипра: "Ракета вышла из-под контроля"

Власти Турецкой республики Северного Кипра продолжают расследование обстоятельств падения на территории острова фрагментов сирийской ракеты ЗРК С-200 российского или советского производства.

Президент республики Мустафа Акынджи высказал крайнюю озабоченность по поводу этого инцидента, отметив, что только по счастливой случайности никто не пострадал. Пока Северный Кипр не выступал в связи с этим инцидентом с официальным протестом против Сирии в международных инстанциях.

Турецкая газета "Сабах" пишет, что режим Башара Асада дал объяснение происшедшему, согласно которому ЗРК С-200 были задействованы в ночь на 1 июля для отражения израильского ракетного удара по целям в Сирии. "Одна из ракет (С-200) вышла из-под контроля и полетела в сторону Северного Кипра", – отмечается в этой публикации. Далее в статье говорится, что, пролетев около 200 км, эта ракета взорвалась на высоте примерно 300 метров над землей. Из публикации неясно, сумели ли сирийцы задействовать систему самоуничтожения ракеты, взорвалась ли она сама или была кем-то уничтожена.

Около 1 часа ночи 1 июля над территорией Северного Кипра местные жители наблюдали светящийся объект в небе, яркую вспышку и слышали тройной взрыв.

Северокипрский сайт Haber Kibris сообщает, что в настоящее время найдены 10 фрагментов взорвавшейся над Кипром ракеты С-200. Сначала было найдено пять крупных фрагментов этой ракеты: около населенного пункта Ташкент (Вуно), а также около деревень Дикмен (Дикомос) и Гёрнеч (Корнокипос). Затем нашли пять фрагментов поменьше: около деревень Сердарли (Киадос) и Деджирменлик (Кифреа). Судя по этим данным, разброс фрагментов составил более 20 км, причем все фрагменты были найдены примерно на одной линии.

Regarding the crash site in North #Cyprus

One of the objects I could ID is the remain of an S-200 missile launched from #Syria on the Israeli jets. pic.twitter.com/YR99G75sQ8