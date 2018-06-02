SOHR: оппозиционные силы не приемлют примирение на юге Сирии

Попытки правящего сирийского режима взять под свой контроль регионы на юго-западе страны наталкиваются на сопротивление со стороны оппозиционно настроенного населения и вооруженных группировок.

Базирующаяся в Лондоне организация The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщает, что 1 июня около Аль-Масифары были убиты трое членов "комитета по примирению", представлявших режим Асада. Наблюдатели также передают, что на юге Сирии проходят демонстрации оппозиционных сил, заявляющих, что не подчинятся диктату правящего режима.

Тем не менее продолжаются переговоры между Сирией, Иорданией, Россией и США по поводу вооруженных сил на юго-западе страны. Ранее была достигнута договоренность, что в этом регионе, находящемся в непосредственной близости от границ Израиля и Иордании, будут действовать только регулярная сирийская армия и российская военная полиция. В то же время, силы иранского подразделения "Эль-Кудс" и ливанской "Хизбаллы" должны быть выведены. Дамаск заявляет, что гражданское управление в регионе будет осуществляться местными советами.

На этом фоне, несмотря на декларации о прекращении огня, в провинции Дараа, на юго-западе Сирии, продолжаются боевые действия. SOHR сообщает о нескольких инцидентах с обстрелами из тяжелых орудий за последние сутки осуществленных регулярной сирийской армией.

Как сообщалось ранее, 31 мая в Москве состоялись переговоры министра обороны России Сергея Шойгу и министра обороны Израиля Авигдора Либермана. Вечером того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу беседовал по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Судя по сообщениям пресс-службы Кремля, минобороны РФ, минобороны Израиля и канцелярии главы правительства Израиля, главной темой переговоров были условия урегулирования в Сирии.

Россия изначально заявляла о недопустимости присутствия иранских, а также любых других иностранных сил (включая ливанскую "Хизбаллу") в юго-западной зоне деэскалации в Сирии, недалеко от границы с Израилем. О чем однозначно на этой неделе заявлял глава российского МИДа Сергей Лавров. О поддержке такой схемы говорил и Путин. Израиль настаивал на том, что иранских и иных иностранных проиранских вооруженных сил не должно быть в Сирии, а также подчеркивал недопустимость строительства в этой стране иранских военных баз.

SOHR сообщал о начале вывода иранских сил "Эль-Кудс" (подразделение Корпуса стражей исламской революции) и ливанской "Хизбаллы" из провинций Дараа и Кунейтра.

Накануне президент Сирии Башар Асад в интервью российскому государственному телеканалу Russia Today заявил: иранских войск в Сирии нет, обвинив израильтян во лжи.

Арабские и израильские СМИ, в частности газеты "Аш-Шарк аль-Аусат" и "Исраэль а-Йом", писали о кризисе в отношениях между Москвой и Тегеран на фоне требований российского руководства убрать иранские силы из южных районов Сирии. Утверждалось, что Москва выдвинула ультиматум Асаду, потребовав сделать выбор между Россией и Ираном, и сирийский президент предпочел сохранить российскую поддержку.

Российское агентство ТАСС приводило комментарий посла Израиля в Москве Гари Корена, который говорит, что Израиль удовлетворен позицией России касательно иранского военного присутствия на сирийско-израильской границе. По его словам, сегодня Израиль и Россия ведут интенсивные обсуждения, касающиеся, прежде всего, иранского военного присутствия в Сирии, которое "нацелено против Израиля". "Руководство Российской Федерации знакомо с позицией Израиля, которая не раз высказывалась и в ходе контактов первых лиц государств, и по рабочим каналам по линии МИД и оборонных ведомств", – заявил израильский дипломат. "Могу сказать, что, несмотря на некоторые разногласия, Израиль удовлетворен позицией России", – подчеркнул Корен.

По неподтвержденным данным, о которых, например, писал в газете "Исраэль а-Йом" политический обозреватель Даниэль Сириоти, Москва приняла позицию Израиля и предпринимает действия по постепенному полному вытеснению Ирана из Сирии, считая иранцев дестабилизирующим фактором в регионе.

Полковник израильской военной разведки АМАН в отставке, профессор Университета Бар-Илан Мордехай Кейдар в интервью российской газете "Коммерсант" заявил, что по югу Сирии достигнуто взаимопонимание Россией, США, Иорданией и Израилем. В соответствии с договоренностями, израильтяне будут не против сил сирийской регулярной армии и российской военной полиции около своей границы с Сирией, но не допустят присутствия там иранцев или "Хизбаллы". По мнению Кейдара, иранцы будут вынуждены согласиться с таким раскладом.

Израильские СМИ пишут о том, что в Иерусалиме вопрос о власти в Дамаске считают внутренним сирийским делом, власти Израиля не будут добиваться ухода Башара Асада. По всей видимости, с этим согласится и нынешняя американская администрация, хотя Дональд Трамп неоднократно крайне негативно отзывался об Асаде.