Сергей Шойгу подтвердил информацию об испытаниях истребителей Су-57 в Сирии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил сообщения СМИ об испытаниях в Сирии российских истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщил журналистам в четверг, 1 марта, глава российского военного ведомства, два истребителя Су-57 находились в Сирии в течение двух дней, выполнив программу испытаний.

"Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", – цитирует Шойгу РИА Новости.

При этом Шойгу подверг сомнению подлинность спутниковых фотографий, на которых были запечатлены стоящие рядом два Су-57 на авиабазе Хмеймим, опубликованные 23 февраля израильской компанией ImageSat, являющейся оператором спутника наблюдения Eros-B. "Могу сказать, что уже не 95 год, – такие самолеты никогда вместе не стоят", – заявил Шойгу, утверждая, что самолеты Су-57 на авиабазе Хмеймим все время были в укрытиях. Ранее министерство обороны РФ публиковало множество фотографий с этой авиабазы, на которых были показаны (не в укрытиях) стоящими рядом российские самолеты разных типов (не Су-57).

Напомним, что СМИ также публиковали фотографии, сделанные в районе Хмеймим сирийским блогером, сообщившим сначала о прибытии двух Су-57 (что было правдой), а затем о прибытии еще двух Су-57 (что, очевидно, было ошибкой).

Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами. На данный момент известно о наличии у России десяти опытных образцов, предназначенных для летных испытаний.





