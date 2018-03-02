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Ближний Восток

Сергей Шойгу подтвердил информацию об испытаниях истребителей Су-57 в Сирии

время публикации: 04:12 | последнее обновление: 05:50 блог версия для печати фото
Су-57
Израильский спутник сфотографировал самолеты Су-57 на авиабазе Хмеймим
На авиабазе Хмеймим в Сирии

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу подтвердил сообщения СМИ об испытаниях в Сирии российских истребителей пятого поколения Су-57.

Как сообщил журналистам в четверг, 1 марта, глава российского военного ведомства, два истребителя Су-57 находились в Сирии в течение двух дней, выполнив программу испытаний.

"Они действительно были там. Были недолго, два дня. За это время выполнили программу испытаний, в том числе боевых. Было два самолета. Их сопровождали самолеты-лаборатории, и самолеты, которые отслеживали все параметры работы оружия", – цитирует Шойгу РИА Новости.

При этом Шойгу подверг сомнению подлинность спутниковых фотографий, на которых были запечатлены стоящие рядом два Су-57 на авиабазе Хмеймим, опубликованные 23 февраля израильской компанией ImageSat, являющейся оператором спутника наблюдения Eros-B. "Могу сказать, что уже не 95 год, – такие самолеты никогда вместе не стоят", – заявил Шойгу, утверждая, что самолеты Су-57 на авиабазе Хмеймим все время были в укрытиях. Ранее министерство обороны РФ публиковало множество фотографий с этой авиабазы, на которых были показаны (не в укрытиях) стоящими рядом российские самолеты разных типов (не Су-57).

Напомним, что СМИ также публиковали фотографии, сделанные в районе Хмеймим сирийским блогером, сообщившим сначала о прибытии двух Су-57 (что было правдой), а затем о прибытии еще двух Су-57 (что, очевидно, было ошибкой).

Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами. На данный момент известно о наличии у России десяти опытных образцов, предназначенных для летных испытаний.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 февраля 2018 г.
Израильский спутник сфотографировал самолеты Су-57 на авиабазе Хмеймим
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 февраля 2018 г.
СМИ: в Сирию прибыли еще два российских Су-57
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 февраля 2018 г.
Пентагон: российские Су-57 не представляют угрозы для американских операций в Сирии
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 февраля 2018 г.
"Коммерсант" со ссылкой на военные источники: Су-57 прибыли на испытания в Сирию







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