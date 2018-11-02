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Ближний Восток

Египетская делегация приняла участие в показательном "марше возвращения"

время публикации: 17:54 | последнее обновление: 18:08 блог версия для печати фото
Египетская делегация приняла участие в показательном "марше возвращения"
Египетская делегация приняла участие в показательном "марше возвращения"

В пятницу, 2 ноября, на границе сектора Газы начался очередной "марш возвращения", на этот раз приуроченный к 101-й годовщине декларации Бальфура.

В "марше" в качестве наблюдателей приняли участие представители делегации руководства египетской разведки, выступающих посредниками на переговорах об условиях перемирия с Израилем. Накануне эта делегация прибыла в Газу, где встретилась с лидерами ХАМАСа и "Исламского джихада".

ХАМАС гарантировал египетским посредникам, что нынешний "марш" будет исключительно мирной акцией, во время проведения которой будет сделано все возможное, чтобы не допустить провокаций на границе с Израилем и кровопролития.

По состоянию на 18:00, зафиксировано пять основных очагов беспорядков. По "традиции", участники акции швыряют камни в направлении израильских военнослужащих, однако большинство камнеметателей держатся на расстоянии нескольких сотен метров от забора безопасности. Попыток преодолеть разделительные сооружения не было.

Во второй половине дня в лагере беженцев Аль-Авда выступил член политбюро террористической группировки ХАМАС Халиль аль-Хайя, сообщает Safa. Он пообещал собравшимся на митинг, что "скоро усилия катарских и египетских посредников увенчаются успехом, а блокада Газы завершится".

"Палестинский информационный центр" сообщает о 32 пострадавших участниках "марша", 7 из которых получили огнестрельные ранения.

Отметим, что перед тем, как устроить "показательную" акцию протеста, ХАМАС провел учения своих служб безопасности на севере Газы, во время которых отрабатывались действия полицейских в кризисной ситуации.

Судя по всему, в руководстве ХАМАСа опасаются провокаций со стороны непримиримых группировок, которые неоднократно за последние недели провоцировали ЦАХАЛ на удары по целям в Газе, обстреливая израильскую территорию.



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