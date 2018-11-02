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Ближний Восток

Показательный "марш возвращения": в Газе отмечают 101-ю годовщину декларации Бальфура

время публикации: 07:44 | последнее обновление: 07:44 блог версия для печати фото
На границе Газы. Очередной этап "марша возвращения"
Израильские военные на границе сектора Газы
Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя

В пятницу, 2 ноября, в секторе Газы проводится очередной "марш возвращения". На этот раз, как отмечает агентство Maan, акция приурочена к 101-й годовщине декларации Бальфура.

Судя по информации, публиковавшейся ранее, ХАМАС гарантировал египетским посредникам, что нынешний "марш" будет исключительно мирной акцией, во время проведения которой будет сделано все возможное, чтобы не допустить провокаций на границе с Израилем и кровопролития.

Накануне в Газу вновь прибыла делегация представителей руководства египетской разведки, выступающих посредниками на переговорах об условиях перемирия с Израилем. Египтяне встречались с лидерами ХАМАСа и "Исламского джихада". Перед тем в штаб-квартире Исмаила Ханийи состоялись переговоры руководства ХАМАСа и "Исламского джихада".

На этом фоне израильский сайт Ynet писал, что фракции в Газе пришли к соглашению о прекращении провокаций на границе сектора: до воскресенья, 4 ноября, в соответствии с этой договоренностью, приостановлены насильственные акции в рамках "марша возвращения", чтобы дать возможность египетским посредникам вести переговоры о перемирии с Израилем. По сведениям Ynet, это соглашение предусматривает прекращение "огненного террора", поджога шин на границе и ночных демонстраций в приграничных районах.

Ожидается, что 2 ноября представители Египта примут участие в "марше возвращения" в качестве наблюдателей.

Отметим, что перед тем, как устроить "показательную" акцию протеста, ХАМАС провел учения своих служб безопасности на севере Газы, во время которых отрабатывались действия полицейских в кризисной ситуации.

Судя по всему, в руководстве ХАМАСа опасаются провокаций со стороны непримиримых группировок, которые неоднократно за последние недели провоцировали ЦАХАЛ на удары по целям в Газе, обстреливая израильскую территорию.

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