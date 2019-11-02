ЦАХАЛ: нанесены удары по объектам террористов в секторе Газы. ВИДЕО

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на субботу, 2 ноября, израильскими военно-воздушными силами была нанесена серия ударов по объектам террористов в секторе Газы в ответ на ракетный обстрел Сдерота и других населенных пунктов.

В частности, атаке подверглась база "военно-морских сил" ХАМАСа, объекты, где размещены установки ПВО террористов и имитация такой установки, тренировочные лагеря боевиков, цех по производству оружия, склад, используемый для хранения оружия, а также подземная инфраструктура ХАМАСа на севере, юге и в центре палестинского анклава.

В пятницу, 1 ноября, в 21:04 в населенных пунктах, находящихся на границе с сектором Газы, и городе Сдерот, прозвучал сигнал "Цева адом". Спустя несколько минут пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что был зафиксирован запуск семи ракет с территории сектора Газы. Ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Пресс-служба МАДА сообщила, что 65-летняя женщина, спешившая укрыться в бомбоубежище, получила легкие травмы. Она доставлена в больницу "Барзилай" в Ашкелоне. Пять человек впали в состояние шока, помощь им была оказана на месте.

В 21:24 территория Израиля была вторично обстреляна из Газы. На этот раз был зафиксирован запуск трех ракет, одна из которых была сбита системой ПРО "Железный купол". Также стало известно, что в Сдероте ракета попала в жилой дом. Семья, проживающая в нем, в этот момент находилась в бомбоубежище. Пострадавших не было. Зданию причинен ущерб. Также причинен ущерб нескольким автомобилям.

Около 23:00 мониторинговая группа Gaza Report сообщила в своем "твиттере", что танки ЦАХАЛа обстреливают позиции ХАМАСа на восточной границе сектора Газы. Также сообщается, что ХАМАС распорядился об эвакуации боевиков из обстреливаемых районов. Сообщалось о взрывах в районе Бейт-Хануна, на северо-востоке сектора.

Около 2 часов ночи в Сдероте и поселке Ибим (северо-восточная окраина Сдерота) сработал сигнал "Цева адом", предупреждающий о ракетном обстреле. Через некоторое время пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что был зафиксирован "неракетный" обстрел территории Израиля из сектора Газы. Информация о пострадавших и причиненном материальном ущербе не поступала.

Позднее хамасовский "Палестинский информационный центр" сообщил, что в результате ударов ВВС ЦАХАЛа по сектору Газы были ранены три человека. Минздрав Газы опубликовал сообщение о том, от ранений, полученных во время израильского авиаудара по цели на западе Хан-Юниса, скончался 27-летний мужчина.





