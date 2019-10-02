"Известия": в Сирии испытаны элементы ЗРК С-500, "выявлены проблемы"

В среду, 2 октября, в российской газете "Известия" была опубликована статья, авторы которой сообщают, что в Сирии прошли проверку элементы российской системы ПВО С-500 "Прометей".

"При тестировании были выявлены определенные проблемы в работе техники, но их удалось быстро устранить. Испытания уже закончены и признаны успешными", – пишут "Известия" со ссылкой на источники в минобороны РФ и военно-промышленном комплексе.

Генерал-лейтенант Айтеч Бижев пояснил изданию: "Сирия хорошо подходит для таких испытаний – там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме – обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле".

Известно, что до испытаний в Сирии элементы для "Прометея" также проходили испытания на базе 185-го центра боевой подготовки и боевого применения воздушно-космических сил в Астраханской области.

Агентство РИА Новости отмечает, что производство С-500 началось в июне 2019. Серийный выпуск С-500 начнется во второй половине 2020 года. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявлял, что Россия пока не будет продавать эти комплексы "ни за какие деньги", они строятся в первую очередь для российской армии.

Радиус поражения ЗРК С-500 – 600 километров. Предполагается, что система будет способна обнаружить и одновременно поразить до десяти баллистических целей, летящих со скоростью до семи километров в секунду. У нее также будет возможность поражать боевые блоки гиперзвуковых ракет.





