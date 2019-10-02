Сулеймани: "13 лет назад Израиль упустил возможность убить меня, Насраллу и Мугнию"

Командующий подразделением "Силы аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей Исламской революции" генерал Касем Сулеймани дал интервью, которое транслировали иранское телевидение и ливанский телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой".

В этом интервью Сулеймани утверждает, что Израиль готовился к войне против "Хизбаллы" задолго до лета 2006 года. По его словам, иранская разведка располагает доказательствами этого. Кроме того, командующий "Сил аль-Кудс" говорит о наращивании американского военного присутствия в ближневосточном регионе накануне Второй ливанской войны с целью не допустить вступления в войну Ирана и Сирии.

Впервые Касем Сулеймани рассказал, как в одну из ночей, уже во время войны, ЦАХАЛ упустил возможность одновременно ликвидировать его, генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллу и главу спецслужб "Хизбаллы" Имада Мугнию (Мурнию). Командующий "Сил аль-Кудс" говорит, что был той ночью вместе с Насраллой и Мугнией в одном из зданий в цитадели "Хизбаллы" в районе Дахия, на юге Бейрута. В эту ночь ЦАХАЛ нанес серию ударов по нескольким соседним зданиям в Дахии, но лидеры "Хизбаллы" не пострадали. Причем, как утверждает Сулеймани, израильские военные располагали разведданными по поводу их местонахождения, но он успел вместе с Насраллой и Мугнией перебраться в другое укрытие. В этом интервью Сулеймани отмечает, что тогда ЦАХАЛ атаковал автомобиль, в котором ранее он вместе с Насраллой прибыл в Дахию.

Напомним, что Имад Мугния, многие годы возглавлявший спецслужбы "Хизбаллы", был убит в результате взрыва автомобиля в Дамаске в феврале 2008 года. Кто его ликвидировал, до сих пор неясно. "Хизбалла" утверждала, что Имада Мугнию убили агенты израильских и американских спецслужб. Были аресты подозреваемых, но неоспоримые доказательства этой версии не публиковались.





