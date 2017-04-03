3 апреля 2017 г.
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Ближний Восток

Новая хартия ХАМАСа: Палестина в границах 1967 года и джихад против сионистов

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 08:02 блог версия для печати фото
Новая хартия ХАМАСа: Палестина в границах 1967 года и джихад против сионистов
Новая хартия ХАМАСа: Палестина в границах 1967 года и джихад против сионистов
Новая хартия ХАМАСа: Палестина в границах 1967 года и джихад против сионистов

Арабские и израильские СМИ начали публиковать отрывки из черновика новой хартии палестинской террористической организации ХАМАС, которая должна прийти на смену предыдущему документу, утвержденному 30 лет назад.

Новый документ должен быть опубликован до конца апреля, при этом для предотвращения разночтений его публикация планируется сразу на нескольких языках, а не только на арабском.

Среди пунктов новой хартии, подтвержденных источниками в секторе Газы, выделяются, в частности, пункт, говорящий о готовности признать государство Палестина в границах 1967 года без признания Израиля, с возвращением беженцев в свои дома и без готовности отказаться от вооруженной борьбы за "освобождение остальной части Палестины". В частности, хартия призывает к отмене декларации Бальфура, решения ООН о разделе Палестины и соглашений Осло.

В отличие от предыдущей хартии, содержавшей обвинение евреев в организации Французской, Октябрьской и других революций, а также многие другие антисемитские наветы, в новом документе ХАМАС создает разделение между "евреями, против которых он ничего не имеет" и "сионистами, с которыми организация намерена продолжать бороться".

Во внутриисламских и внутриарабских отношениях движение намерено заявить о своем нейтралитете, в частности, по отношению к ситуации в Сирии, и сосредоточиться на "борьбе за Палестину".

Кроме того, организация ХАМАС, стремящаяся наладить отношения с новыми властями Египта, готова объявить об определенном отмежевании от движения "Братья мусульмане". В отличие от прошлой хартии, второй параграф которой говорил, что ХАМАС является одним из крыльев движения "Братьев мусульман в Палестине", в черновике нового документа подчеркивается, что ХАМАС не контролируется руководством "Братьев мусульман", а является самостоятельной организацией.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 23 февраля 2012 г.
Парламент Швейцарии принял члена ХАМАС: "Кто хочет мира, должен говорить со всеми"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 марта 2009 г.
Машаль о политике Обамы: США признают ХАМАС, это лишь вопрос времени
// NEWSru.co.il // В мире // 31 августа 2006 г.
Евгений Примаков: ХАМАС – это благотворительная организация







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