По подозрению в диверсии в аэропорту Каира арестованы 11 технических работников

11 технических работников каирского аэропорта были арестованы на 15 суток по предварительному обвинению в диверсии, которая 28 июля привела к отключению электроэнергии и задержкам авиарейсов, в том числе международных, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"Блэкаут" в аэропорту Каира длился почти полтора часа. В течение этого времени аэропорт не только не принимал и не выпускал рейсы, но также не выдавал багаж. Кроме того, не работала система безопасности, были отключены компьютеры и кондиционеры. Отмечается, что не заработали и резервные генераторы.

Инцидент вызвал большой отклик в политических и общественных кругах Египта. Многие политики и члены парламента высказались за проведение расследования, отметив, что подобное происшествие "порочит репутацию страны" в целом и каирского аэропорта в частности.

Генеральный прокурор Египта Набиль Садек приказал задержать 11 технических специалистов каирского аэропорта в рамках открытого расследования. По предварительным данным, им предъявлены обвинения в намеренном отключении электроэнергии. Прокуроры изучат и действия сотрудников предприятия Electricity Company, которая поставляет электроэнергию аэропорту.

Министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи сформировал специальный комитет по расследованию причин аварии. По его словам, подозрителен не сам факт отключения электроэнергии, а то, что резервные генераторы, которые в этом случае запускаются автоматически, не cработали.

Следствие не исключает, что диверсия была "приурочена" к визиту российских экспертов.