ХАМАС изъявил готовность распустить Административный комитет в секторе Газы

В четверг, 3 августа, член политбюро ХАМАС Салах аль-Бардуил объявил, что руководство террористической группировки в секторе Газы готово расформировать Административный комитет, если Рамалла отменит санкции в отношении прибрежного палестинского анклава, введенные в последние месяцы. Об этом сообщило палестинской информационное агентство Maan.

Административный комитет был сформирован ХАМАС в начале 2017 года в ответ на кризис в отношениях с Рамаллой. Правительство Махмуда Аббаса обвинило ХАМАС в попытке создания "теневого, независимого от Рамаллы правительства", и пошло на ряд экономических мер против ХАМАС. В начале июля Рамалла отказалась оплачивать поставки израильской электроэнергии и топлива в сектор, что стало причиной энергетического кризиса в Газе.

Было сокращено финансирование медицинских учреждений в Газе, а также выдача разрешений на получение медицинской помощи вне анклава. Также были сокращены зарплаты госслужащим сектора.

Недовольство жителей сектора Газы росло. ХАМАС обвинял Рамаллу в попытках спровоцировать народные волнения в анклаве, которые бы привели к смене правительства.

1 августа Махмуд Аббас принял в Рамалле делегацию ХАМАС во главе с Нассером аш-Шаером. Палестинское информационное агентство Wafa сообщило, что в ходе беседы обсуждалась общая ситуация в регионе, пути укрепления национального единства, а также способы восстановления общего руководства в Палестине.

Салах аль-Бардуил заявил 3 августа, что после расформирования Административного комитета, обязанности, которые исполняли члены комитета перейдут к Рамалле. Он также призвал начать подготовку к президентским и парламентским выборам. Член политбюро заверил, что ХАМАС остается верен интересам палестинского народа и не отказывается от взятых на себя в прошлом обязательств.