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Ближний Восток

"Хизбалла": боевики "Ан-Нусры" и их родственники вывезены из Ливана

время публикации: 10:31 | последнее обновление: 10:31 блог версия для печати

Источник в руководстве ливанской шиитской организации "Хизбалла" сообщил российскому агентству РИА Новости о завершении процесса вывода боевиков суннитской группировки "Джабхат ан-Нусра" с их родственниками с территории Ливана в Сирию.

По словам этого источника, боевики "Ан-Нусры", их родственники и те, кто пожелал уехать с ними, покинули территорию Ливана на 116 автобусах, не считая колонны Красного Креста из 17 автомашин. В общей сложности, из приграничного района Эрсаль предполагалось вывезти в Сирию 7777 человек.

В этом районе располагалось несколько лагерей сирийских беженцев, которые, как утверждает "Хизбалла", использовались для организации нападений на ливанские силовые структуры.

Напомним, что Россия считает террористической организацию "Джабхат ан-Нусра" ("Джабхат Фаттах аш-Шам"), связанную с "Аль-Каидой". При этом "Хизбаллу" в Москве террористической организацией не признают. В Сирии российские военные зачастую совместно с ливанской "Хизбаллой".

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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