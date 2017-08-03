Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 3 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 3 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, пятеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Военные также провели серию обысков в деревне Ятта (к западу от Хеврона), обыски проводились в домах родственников и знакомых террориста, совершившего 2 августа нападение в Явне.