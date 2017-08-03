3 августа 2017 г.
последняя новость: 07:17
Почему Малахов поссорился с Первым
Миллион за селфи в бикини
Арикат просит израильские легкие
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:08 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 3 августа
16:37 В ПНА учреждена премия за журналистскую изобретательность
14:34 В каирском метро открылся киоск духовного наставления
13:49 Три человека погибли при крушении яхты у берегов Турции
12:47 Турция призвала признать государство Палестина
11:21 В Иордании отменен закон, позволявший насильнику уйти от наказания
10:47 Reuters: с начала 2017 года в Сирии погибли 40 российских солдат
06:51 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 августа
21:26 Махмуд Аббас принял в Рамалле делегацию ХАМАС
14:32 Министр обороны Ирана настаивает: запуск космической ракеты был успешным
Ближний Восток

Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 3 августа

время публикации: 07:08 | последнее обновление: 07:08 блог версия для печати фото
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 3 августа

События и происшествия, связанные с палестино-израильским конфликтом. Четверг, 3 августа 2017 года. Информация обновляется по мере поступления.

07:00. Минувшей ночью в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны восемь палестинских арабов, пятеро из которых разыскивались силами безопасности по подозрению в террористической деятельности. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа. Военные также провели серию обысков в деревне Ятта (к западу от Хеврона), обыски проводились в домах родственников и знакомых террориста, совершившего 2 августа нападение в Явне.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 августа 2017 г.
Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 августа







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 3 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017