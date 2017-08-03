Роухани вторично приведен к присяге в качестве президента Ирана

Утром в четверг, 3 августа, 68-летний Хасан Роухани вновь был приведен к присяге как президент Исламской республики Иран. В мае он был избран на эту должность на второй срок.

Роухани набрал 23.5 млн голосов, опередив своего основного соперника, аятоллу Ибрахима Раиси, получившего поддержку 15.5 млн избирателей. За Роухани было отдано 57% голосов, за Раиси – 38,5%, кандидат от консерваторов Мостафа Ага-Мирсалим и бывший вице-президент Мостафа Хашеми-Таба набрали, соответственно, 1,13% и 0,52% голосов.

Всего на выборах проголосовали 40 млн иранцев, явка была беспрецедентно высокой (71%).

Напомним, что, согласно конституции Ирана, президент является вторым высшим официальным лицом после духовного лидера Исламской республики. Он отвечает за соблюдение конституции и руководит исполнительными органами власти во всех сферах госуправления, кроме тех, что отнесены к непосредственному ведению верховного аятоллы. Президент Ирана избирается на четыре года прямым голосованием – не больше, чем на два срока подряд.