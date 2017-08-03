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Ближний Восток

В Дамаске обстреляно российское посольство

время публикации: 08:20 | последнее обновление: 08:23 блог версия для печати фото
В Дамаске обстреляно российское посольство

Вечером 2 августа боевики обстреляли из минометов посольство Российской Федерации в Дамаске. Два минометных снаряда взорвались на территории миссии, еще два – в непосредственной близости от нее. Пострадавших не было, но одному из строений нанесен незначительный ущерб.

"Хотели бы еще раз напомнить, что Россия неоднократно привлекала внимание к варварскому характеру обстрелов, которым террористы на регулярной основе подвергают жилые кварталы Дамаска и других густонаселенных сирийских городов. Их жертвами регулярно становятся мирные граждане", - заявили в министерстве иностранных дел России.

"Надеемся, что морально-этические нормы наших коллег из ряда западных стран в Совете Безопасности ООН позволят дать должную публичную оценку этой преступной акции. В свою очередь подтверждаем, что принципиальная и последовательная линия России на ведение бескомпромиссной борьбы против террористов в Сирии будет продолжена", - говорится в заявлении.

РИА Новости напоминает, что российское посольство в Дамаске регулярно подвергается обстрелам боевиков. 24-25 июля несколько снарядов упало на периметр дипмиссии. Еще одна попытка обстрела зафиксирована 16 июля. Огонь велся с территории района Джобар, контролируемого группировками "Хайят Тахрир аш-Шам" и "Файлак ар-Рахман".

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