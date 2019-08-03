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Ближний Восток

"Аль-Кудс аль-Араби": король Иордании ответил отказом на предложение о встрече с Нетаниягу

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 13:20 блог версия для печати фото
Король Иордании Абдалла Второй
Биньямин Нетаниягу
Джаред Кушнер

В субботу, 3 августа, панарабская газета, выходящая в Лондоне, "Аль-Кудс аль-Араби", сообщила, что король Иордании Абдалла Второй ответил отказом на предложение о встрече, поступившее от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. Об этом пишет Ynet.

Канцелярия Нетаниягу опровергла эти сведения, назвав их не соответствующими действительности.

При этом "Аль-Кудс аль-Араби" подчеркивает, что иорданское руководство, рассматривая вероятность встречи глав арабских государств в Кэмп-Дэвиде, как это было предложено президентом США Дональдом Трампом, "не собирается участвовать во встрече для фотографий, как это было в Бахрейне".

Однако если Дональд Трамп намерен выступить на этой встрече, то позиция Иордании может измениться.

В конце июля советник президента США Джаред Кушнер отправился на Ближний Восток, при этом целью его турне стало продвижение американского плана палестино-израильского урегулирования, так называемой "сделки века".

Первой остановкой американского эмиссара стал Амман. Напомним, король Иордании Абдалла Второй не скрывает критической позиции к американскому плану, не принимающему в расчет арабскую мирную инициативу 2002 года, основанную на принципе "Два государства для двух народов".

"Для достижения справедливого и прочного мира необходимо гарантировать создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Оно будет существовать в мире рядом с Израилем", - заявил король.

Иордания – одно из двух арабских государств, заключивших мирный договор с Израилем. Палестинцы составляют более половины населения королевства, но около двух миллионов из них не имеют иорданского гражданства и считаются беженцами. "Сделка века" предусматривает наделение их гражданскими правами в странах проживания.

23 июля, выступая в Совете безопасности ООН, специальный представитель президента США Джейсон Гринблатт дал понять, что администрация отказалась от принципа двух государств. "Ни торжество международного права, ни велеречивые туманные резолюции не принесут справедливого и прочного мира", - заявил он.



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