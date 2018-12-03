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Ближний Восток

СМИ: ХАМАС в Газе получает очередные 15 миллионов долларов из Катара

время публикации: 08:31 | последнее обновление: 08:45 блог версия для печати фото
СМИ: ХАМАС в Газе получает очередные 15 миллионов долларов из Катара
СМИ: ХАМАС в Газе получает очередные 15 миллионов долларов из Катара
СМИ: ХАМАС в Газе получает очередные 15 миллионов долларов из Катара

Во вторник, 4 декабря, в Газу будет переведена вторая часть катарских денег, предназначенных для выплат "чиновникам" ХАМАСа, пишут израильская газета "Едиот Ахронот" и палестинское агентство Maan.

Согласно указанным источникам, очередные 15 миллионов долларов, переданные в Газу властями Катара, будут распределены в качестве зарплаты примерно 30 тысячам активистам ХАМАСа, в том числе сотрудникам силовых структур и боевикам "Бригад Изаддина аль-Касама". Кроме того, деньги в очередной раз получат семьи погибших или раненых участников "марша возвращения".

Официальным лицом, ответственным за распределение средств, является МИД Катара, представителем которого в Газе выступает Мухаммад аль-Эмади.

Первое поступление катарских денег в Газу было осуществлено 8 ноября, когда посол Катара Мухаммад аль-Эмади привез в сектор Газы 15 миллионов долларов наличными для выплаты зарплат хамасовцам. Тогда деньги находились в трех чемоданах, лежавших на заднем сиденье автомобиля дипломата.

Доставка денег в Газу таким образом была согласована с властями Израиля. Разрешение было получено на фоне гарантий ХАМАСа об установлении контроля над участниками акций протеста на границе и прекращении провокаций.

После получения 15 миллионов минфин Газы, контролируемый ХАМАСом, приступил к погашению задолженностей "госслужащим" с июля 2018 года. На первом этапе из этих средств были выплачены и компенсации семьям убитых и раненых во время "маршей возвращения" на границе Газы.

Примечательно, что в руководстве ХАМАСа и других "фракций" заявляли, что именно "марши возвращения" и противостояние на границе позволили добиться получения этих денег.

Менее чем через неделю после доставки в Газу первой партии "катарских денег", после провала израильской спецоперации на юге сектора, ХАМАС и другие террористические группировки осуществили массированный ракетный обстрел израильской территории, установив новый рекорд: с 16:00 12 ноября до 10:00 13 ноября по территории Израиля из Газы были выпущены около 500 ракет и минометных снарядов.

На позапрошлой неделе ливанская газета "Аль-Ахбар" сообщала, что в начале декабря Катар выплатит сектору Газы вторую часть денежной помощи. В этой публикации говорилось, что Катар пообещал ХАМАСу 160 миллионов долларов в течение полугода. В обмен на это ХАМАС обязался "соблюдать тишину" на границе, в частности – во время еженедельных "маршей возвращения". Также, по данным "Аль-Ахбар", начавшийся "второй этап примирения между ХАМАСом и Израилем" включает в себя увеличение объемов поставок электроэнергии, увеличение зоны рыболовства для жителей сектора Газы до 20 морских миль и запуск "проектов по созданию инфраструктуры в Газе", осуществляемых при поддержке ООН.



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 25 ноября 2018 г.
Walla: Катар не спешит переводить деньги ХАМАСу
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 24 ноября 2018 г.
"Аль-Ахбар": в течение полугода ХАМАС получит от Катара 160 миллионов долларов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 18 ноября 2018 г.
Авигдор Либерман: "Мы сами выбрали ХАМАС". Интервью
// NEWSru.co.il // В Израиле // 11 ноября 2018 г.
Беннет: "Перевод катарских денег в Газу – это капитуляция перед рэкетом". Либерман: "Он или склеротик или лгун"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 10 ноября 2018 г.
"Аль-Ахбар": Израиль и Катар договорились об открытии морского пути между Газой и Кипром
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 ноября 2018 г.
ХАМАС начал выплаты катарских денег "госслужащим" в Газе
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 8 ноября 2018 г.
"Кан-11": посол Катара привез в Газу три чемодана, набитых долларами





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