3 февраля 2017 г.
последняя новость: 14:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:09 Президент США: "Иран играет с огнем"
13:38 Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"
08:28 Белый дом предупредил Израиль о нежелательности расширения поселений
03:23 Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана
14:32 Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"
12:34 Набиль Шаат: "Перенос посольства США в Иерусалим – военное преступление"
11:23 ОАЭ поддержали запрет на въезд граждан семи стран в США
10:52 Западные страны проводят учения ВМФ у берегов Ирана
09:48 Турецкая армия сообщает об уничтожении десятков боевиков ИГ
07:04 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 февраля
Ближний Восток

Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"

время публикации: 13:38 | последнее обновление: 13:39 блог версия для печати фото
Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"

Иранский аятолла Ахмад Хатами во время произнесения пятничной проповеди в Тегеране подчеркнул, что Иран имеет полное право осуществлять испытания ракет, сообщило агентство "Фарс".

Ахмад Хатами, комментируя сообщения о намерении президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана из-за очередных ракетных испытаний, сказал, что Иран, как суверенное государство, имеет право на такие действия.

По его словам, Иран живет "в мире волков, таких, как США", и ситуация, при которой у Тегерана нет оружия, а США делают все, что захотят, неприемлема.

Он также добавил, что ответственность за нарушение соглашений и обязательств лежит на США, а не на Иране.

Как сообщалось ранее, ракетные испытания прошли 29 января на полигоне Семнан, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. Западные наблюдатели сообщили, что испытания окончились провалом, но министр обороны Исламской республики Иран генерал Хусейн Дехкан сказал, что запуск признан успешным.

Тем временем 220 депутатов иранского парламента опубликовали заявление, в котором выразили полную поддержку вооруженным силам. "Укрепление обороноспособности Исламской республики – неотъемлемая часть заботы о безопасности иранцев".

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 февраля 2017 г.
Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 февраля 2017 г.
Западные страны проводят учения ВМФ у берегов Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 февраля 2017 г.
Дональд Трамп: "Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 февраля 2017 г.
Тегеран признал, что провел испытания баллистической ракеты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
Зариф: Иран не будет использовать баллистические ракеты для атаки







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017