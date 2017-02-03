Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"

Иранский аятолла Ахмад Хатами во время произнесения пятничной проповеди в Тегеране подчеркнул, что Иран имеет полное право осуществлять испытания ракет, сообщило агентство "Фарс".

Ахмад Хатами, комментируя сообщения о намерении президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против Ирана из-за очередных ракетных испытаний, сказал, что Иран, как суверенное государство, имеет право на такие действия.

По его словам, Иран живет "в мире волков, таких, как США", и ситуация, при которой у Тегерана нет оружия, а США делают все, что захотят, неприемлема.

Он также добавил, что ответственность за нарушение соглашений и обязательств лежит на США, а не на Иране.

Как сообщалось ранее, ракетные испытания прошли 29 января на полигоне Семнан, примерно в 220 км к востоку от Тегерана. Западные наблюдатели сообщили, что испытания окончились провалом, но министр обороны Исламской республики Иран генерал Хусейн Дехкан сказал, что запуск признан успешным.

Тем временем 220 депутатов иранского парламента опубликовали заявление, в котором выразили полную поддержку вооруженным силам. "Укрепление обороноспособности Исламской республики – неотъемлемая часть заботы о безопасности иранцев".