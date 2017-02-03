3 февраля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
18:09 США расширили санкции против Ирана
17:49 В Египет прибыли российские инспекторы для проверки аэропортов
17:32 В Испании подан иск против Башара Асада по обвинению в терроризме
16:16 Зариф: американские угрозы нас не пугают
14:44 Гражданин России арестован в Египте по подозрению в связях с ИГ
14:09 Президент США: "Иран играет с огнем"
13:38 Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"
08:28 Белый дом предупредил Израиль о нежелательности расширения поселений
03:23 Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана
14:32 Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"
Ближний Восток

США расширили санкции против Ирана

время публикации: 18:09 | последнее обновление: 18:09 блог версия для печати фото
США расширили санкции против Ирана

Американская администрация 3 февраля расширила санкции против Ирана из-за недавних испытаний баллистической ракеты. В "черный список" попали 13 человек и 12 организаций, сообщило информационное агентство Reuters.

Министерство финансов США сообщило, что в список включены компании, некоторые из которых базируются в ОАЭ, Ливане и Китае.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем. Накануне стало известно, что Вашингтон намерен расширить санкции против Исламской республики.

Как сообщалось ранее, 29 января на полигоне Семнан, примерно в 220 км к востоку от Тегерана, Иран провел новые ракетные испытания. Западные наблюдатели сообщили, что испытания окончились провалом, но министр обороны Исламской республики Иран генерал Хусейн Дехкан сказал, что запуск признан успешным.

Тегеран утверждает, что испытания баллистических ракет не нарушают резолюции Совета безопасности ООН.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Зариф: американские угрозы нас не пугают
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Президент США: "Иран играет с огнем"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 февраля 2017 г.
Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017