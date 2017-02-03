США расширили санкции против Ирана

Американская администрация 3 февраля расширила санкции против Ирана из-за недавних испытаний баллистической ракеты. В "черный список" попали 13 человек и 12 организаций, сообщило информационное агентство Reuters.

Министерство финансов США сообщило, что в список включены компании, некоторые из которых базируются в ОАЭ, Ливане и Китае.

Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран играет с огнем. Накануне стало известно, что Вашингтон намерен расширить санкции против Исламской республики.

Как сообщалось ранее, 29 января на полигоне Семнан, примерно в 220 км к востоку от Тегерана, Иран провел новые ракетные испытания. Западные наблюдатели сообщили, что испытания окончились провалом, но министр обороны Исламской республики Иран генерал Хусейн Дехкан сказал, что запуск признан успешным.

Тегеран утверждает, что испытания баллистических ракет не нарушают резолюции Совета безопасности ООН.