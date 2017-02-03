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Ближний Восток

Гражданин России арестован в Египте по подозрению в связях с ИГ

время публикации: 14:44 | последнее обновление: 14:45 блог версия для печати фото
Гражданин России арестован в Египте по подозрению в связях с ИГ

Египетские власти арестовали гражданина Российской Федерации по подозрению в причастности к террористической деятельности, сообщил сайт "Аль-Юм ас-Сабаа".

Судья Мухаммад Саламе продлил арест российского гражданина на 15 дней.

Египетские власти подозревают, что задержанного завербовала террористическая организация "Исламское государство" для совершения терактов на территории Египта.

Представитель правоохранительных органов Махмуд Наджиб сказал, что у задержанного, известного под псевдонимом Абдул Хамид Раслан, была обнаружена камуфляжная униформа. В его телефоне следователи нашли переписку с боевиками ИГ.

Следователи считают, что задержанный через Турцию ездил в Сирию, где террористы обучали его совершать теракты, после чего он отправился в Египет для организации нападений.

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