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Ближний Восток

В Египет прибыли российские инспекторы для проверки аэропортов

время публикации: 17:49 | последнее обновление: 17:49 блог версия для печати фото
В Египет прибыли российские инспекторы для проверки аэропортов

В Египет прибыла делегация российских инспекторов для проверки аэропортов на соответствие требованиям по безопасности, сообщило информационное агентство "Интерфакс".

Источник агентства сказал, что от результатов проверки аэропорта Каира зависят сроки возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Египтом.

Представитель египетского управления аэропортов Мухаммад Саид уточнил, что российские инспекторы проверят три аэропорта - в Каире, Хургаде и Шарм аш-Шейхе, сообщил сайт "Ахбар-7".

Он отметил, что египетская сторона выполнила все требования России, включая ужесточение правил досмотра сотрудников аэропортов.

Напомним, после того, как 31 октября 2015 года террористы взорвали над Синайским полуостровом российский самолет, Россия запретила полеты в Египет до принятия надлежащих мер обеспечения безопасности аэропортов. В декабре 2016 года и январе 2017 года российские инспекторы проверяли работу служб безопасности воздушных портов Египта, в том числе, Хургады. Информация о выводах экспертов пока не опубликована.

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