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Ближний Восток

Террористы дважды обстреляли из минометов посольство России

время публикации: 20:35 | последнее обновление: 20:36 блог версия для печати фото
Террористы дважды обстреляли из минометов посольство России

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что террористы 2 и 3 февраля обстреляли из минометов посольство России в Дамаске, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Террористы вели прицельный обстрел из района Джобар. В результате двух обстрелов никто не пострадал, но зданию посольства был причинен материальны ущерб.

Внешнеполитическое ведомство резко осудило это происшествие и заявило, что "подлые обстрелы нашего посольства" направлены на срыв перемирия в Сирии.

"Рассчитываем, что международное сообщество должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов. Решительно требуем выполнения антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН, прекращения подпитки террористов оружием и финансами. Вновь призываем к объединению усилий для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в лице ИГИЛ, Нусры и их пособников в Сирии и в регионе в целом", - заявил МИД России.

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