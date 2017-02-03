Террористы дважды обстреляли из минометов посольство России

Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что террористы 2 и 3 февраля обстреляли из минометов посольство России в Дамаске, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Террористы вели прицельный обстрел из района Джобар. В результате двух обстрелов никто не пострадал, но зданию посольства был причинен материальны ущерб.

Внешнеполитическое ведомство резко осудило это происшествие и заявило, что "подлые обстрелы нашего посольства" направлены на срыв перемирия в Сирии.

"Рассчитываем, что международное сообщество должным образом отреагирует на опасную провокацию террористов. Решительно требуем выполнения антитеррористических резолюций Совета Безопасности ООН, прекращения подпитки террористов оружием и финансами. Вновь призываем к объединению усилий для скорейшего искоренения опасного очага терроризма в лице ИГИЛ, Нусры и их пособников в Сирии и в регионе в целом", - заявил МИД России.