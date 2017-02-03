Палестинские лидеры возмущены заявлением Белого дома о поселениях

Представители Палестинской администрации выразили недовольство заявлением Белого дома по поводу израильского строительства в населенных пунктах за "зеленой чертой".

Напомним, представитель администрации Дональда Трампа сказал, что строительство новых районов за пределами границ существующих населенных пунктов и создание новых поселений могут оказаться не способствующими усилиям по продвижению мира, хотя поселения не являются препятствием на пути мирного процесса.

Высокопоставленная представительница ООП Ханан Ашрауи заявила информационному агентству France Presse, что из заявления пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера следует, будто США не возражают против строительства в пределах существующих поселений.

Другой высокопоставленный представитель ПА сказал, что заявление Спейсера противоречит политическому курсу, которым США следовали в течение минувших 50 лет, сообщила радиостанция "Решет Бет".

Израильское правительство утвердило строительство более шести тысяч единиц жилья за пределами "зеленой черты" после того, как президентом США стал Дональд Трамп. До сих пор Белый дом воздерживался от осуждения этих проектов.