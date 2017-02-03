3 февраля 2017 г.
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Ближний Восток

Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана

время публикации: 03:23 | последнее обновление: 03:36 блог версия для печати фото
Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана, сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник в Белом доме.

По данным агентства, под санкции, о которых, как ожидается, будет объявлено уже в пятницу, 3 февраля, подпадут 25 иранских физических и юридических лиц.

Как отметил собеседник Reuters, возможные новые санкции против Тегерана обсуждались в Вашингтоне уже в течение некоторого времени. На решение Трампа об их введении повлияли ракетные испытания, проведенные Исламской республикой в минувшее воскресенье.

При этом, по словам источника, санкции будут наложены таким образом, чтобы не нарушалось соглашение по иранской ядерной программе, заключенное в 2015 году.

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