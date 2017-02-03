3 февраля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:32 В Испании подан иск против Башара Асада по обвинению в терроризме
16:16 Зариф: американские угрозы нас не пугают
14:44 Гражданин России арестован в Египте по подозрению в связях с ИГ
14:09 Президент США: "Иран играет с огнем"
13:38 Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"
08:28 Белый дом предупредил Израиль о нежелательности расширения поселений
03:23 Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана
14:32 Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"
12:34 Набиль Шаат: "Перенос посольства США в Иерусалим – военное преступление"
11:23 ОАЭ поддержали запрет на въезд граждан семи стран в США
Ближний Восток

В Испании подан иск против Башара Асада по обвинению в терроризме

время публикации: 17:32 | последнее обновление: 17:33 блог версия для печати фото
В Испании подан иск против Башара Асада по обвинению в терроризме

На этой неделе гражданка Испании подала иск против режима президента Сирии Башара Асада, обвинив его в терроре против собственного народа. Об этом сообщило испанское информационное агентство EFE.

Иск подала женщина, брат которой, сирийский гражданин, погиб в Сирии. Истица утверждает, что в 2013 году его незаконно арестовали, пытали и казнили в рамках масштабной кампании сирийских властей по подавлению антиправительственных выступлений.

Судья Элой Веласкес должен решить, следует ли принимать иск к рассмотрению.

В иске сказано, что сирийские спецслужбы тщательно документировали случаи арестов и гибели заключенных и фотографировали тела жертв. В сентябре 2013 года сирийский полицейский дезертировал и уехал из страны, взяв с собой архив с фотографиями более 50 тысяч казненных. Помимо прочих, на снимках оказалось тело брата истицы, арестованного в феврале 2013 года.

Испанское издание La Razon написало, что, несмотря на многочисленные свидетельства преступлений сирийского режима, международное сообщество не принимает никаких попыток отдать Асада под суд.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
Сирийские СМИ опровергли слухи о том, что Башар Асад госпитализирован после инсульта
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 30 января 2017 г.
СМИ сообщают о перенесенном Башаром Асадом инсульте
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 января 2017 г.
Оппозиция отказалась от прямой встречи с представителями Асада в Астане
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 12 января 2017 г.
Сирийская оппозиция выдвинула условия поездки в Астану
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 9 января 2017 г.
Башар Асад о конференции в Астане: "Мы готовы обсуждать все"







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017