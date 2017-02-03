В Испании подан иск против Башара Асада по обвинению в терроризме

На этой неделе гражданка Испании подала иск против режима президента Сирии Башара Асада, обвинив его в терроре против собственного народа. Об этом сообщило испанское информационное агентство EFE.

Иск подала женщина, брат которой, сирийский гражданин, погиб в Сирии. Истица утверждает, что в 2013 году его незаконно арестовали, пытали и казнили в рамках масштабной кампании сирийских властей по подавлению антиправительственных выступлений.

Судья Элой Веласкес должен решить, следует ли принимать иск к рассмотрению.

В иске сказано, что сирийские спецслужбы тщательно документировали случаи арестов и гибели заключенных и фотографировали тела жертв. В сентябре 2013 года сирийский полицейский дезертировал и уехал из страны, взяв с собой архив с фотографиями более 50 тысяч казненных. Помимо прочих, на снимках оказалось тело брата истицы, арестованного в феврале 2013 года.

Испанское издание La Razon написало, что, несмотря на многочисленные свидетельства преступлений сирийского режима, международное сообщество не принимает никаких попыток отдать Асада под суд.