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Ближний Восток

Белый дом предупредил Израиль о нежелательности строительства в поселениях

время публикации: 08:28 | последнее обновление: 08:28 блог версия для печати

Белый дом предупредил Израиль, что расширение поселений за "зеленой чертой" может противоречить усилиям по достижению мира. При этом Вашингтон подчеркнул, что новая администрация пока не выработала позицию по этому вопросу.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сказал, что, хотя администрация Дональда Трампа не считает поселения препятствием на пути к миру, строительство новых поселений или расширение существующих за пределы их нынешних границ может не способствовать достижению этой цели. Он отметил, что стремление США принести мир на Ближний Восток не изменилось за минувшие 50 лет.

Шон Спайсер добавил, что Вашингтон выработает официальную позицию после встречи президента Дональда Трампа с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу. Переговоры запланированы на 15 февраля.

Тем временем Jerusalem Post сообщил со ссылкой на высокопоставленный источник в американской администрации, что Трамп призвал Израиль и палестинское руководство воздержаться от односторонних шагов, способных помешать мирному урегулированию. Источник отметил также, что израильское правительство не консультировалось с США по поводу нового строительства в поселениях.

Представитель Израиля в ООН Дани Данон сказал, что подобное заявление США не может радовать Иерусалим. Вместе с тем, он указал, что в этом заявлении главным ему представляется намерение нового президента США выработать позицию только после переговоров с израильским лидером. Данон отметил также, что Израиль - суверенное государство, и Иерусалим не всегда и не во всем соглашается с Вашингтоном.

Израильское правительство утвердило строительство более шести тысяч единиц жилья за пределами "зеленой черты" после того, как президентом США стал Дональд Трамп. До сих пор Белый дом воздерживался от осуждения этих проектов.

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