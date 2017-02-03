3 февраля 2017 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:09 Президент США: "Иран играет с огнем"
13:38 Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"
08:28 Белый дом предупредил Израиль о нежелательности расширения поселений
03:23 Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана
14:32 Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"
12:34 Набиль Шаат: "Перенос посольства США в Иерусалим – военное преступление"
11:23 ОАЭ поддержали запрет на въезд граждан семи стран в США
10:52 Западные страны проводят учения ВМФ у берегов Ирана
09:48 Турецкая армия сообщает об уничтожении десятков боевиков ИГ
07:04 Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 2 февраля
Ближний Восток

Президент США: "Иран играет с огнем"

время публикации: 14:09 | последнее обновление: 14:09 блог версия для печати фото
Президент США: "Иран играет с огнем"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге на сервисе Twitter запись, в которой предупредил Тегеран, что иранское руководство играет с огнем.

Дональд Трамп написал, что иранское правительство не понимает, насколько щедрым был Барак Обама в их отношении. Трамп добавил, что он будет вести себя совсем иначе.

Как сообщалось ранее, 29 января на полигоне Семнан, примерно в 220 км к востоку от Тегерана, Иран провел новые ракетные испытания. Западные наблюдатели сообщили, что испытания окончились провалом, но министр обороны Исламской республики Иран генерал Хусейн Дехкан сказал, что запуск признан успешным.

После этого стало известно, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против Тегерана в ближайшее время.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Иранский аятолла: "В мире таких волков, как США, нельзя оставаться без оружия"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 3 февраля 2017 г.
Reuters: Трамп намерен ввести новые санкции в отношении Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 февраля 2017 г.
Министр обороны Ирана: "Испытания ракеты прошли успешно"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 февраля 2017 г.
Западные страны проводят учения ВМФ у берегов Ирана
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 февраля 2017 г.
Дональд Трамп: "Иран быстро захватывает Ирак все больше и больше"
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 1 февраля 2017 г.
Тегеран признал, что провел испытания баллистической ракеты
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 31 января 2017 г.
Зариф: Иран не будет использовать баллистические ракеты для атаки







  Рейтинг@Mail.ru  
Пятница, 3 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017