Президент США: "Иран играет с огнем"

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем микроблоге на сервисе Twitter запись, в которой предупредил Тегеран, что иранское руководство играет с огнем.

Дональд Трамп написал, что иранское правительство не понимает, насколько щедрым был Барак Обама в их отношении. Трамп добавил, что он будет вести себя совсем иначе.

Как сообщалось ранее, 29 января на полигоне Семнан, примерно в 220 км к востоку от Тегерана, Иран провел новые ракетные испытания. Западные наблюдатели сообщили, что испытания окончились провалом, но министр обороны Исламской республики Иран генерал Хусейн Дехкан сказал, что запуск признан успешным.

После этого стало известно, что Вашингтон намерен ввести новые санкции против Тегерана в ближайшее время.