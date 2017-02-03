Зариф: американские угрозы нас не пугают

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сказал 3 февраля, что Тегеран не пугают угрозы советника президента США по вопросам национальной безопасности Майкла Флинна, выступившего с предостережением в адрес Исламской республики.

Майкл Флинн ранее на этой неделе сказал, что Белый дом "взял Иран на заметку" из-за новых ракетных испытаний.

Зариф ответил, что иранская ракетная программа носит исключительно мирный характер, и подчеркнул, что Иран никогда не начинал войну первым. Глава МИД добавил, что Иран может полагаться только на свои силы в деле обеспечения безопасности.

Министр также сказал, что Иран будет применять свое оружие только в целях самообороны.

Ранее аятолла Ахмад Хатеми в пятничной проповеди сказал, что Иран, как суверенное государство, имеет полное право проводить ракетные испытания.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что Иран играет с огнем.