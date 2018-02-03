После ракетных обстрелов ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа в Газе

В ночь на субботу, 3 февраля, израильские военные нанесли удары по двум объектам боевиков террористической организации ХАМАС в южной части сектора Газы, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Палестинское агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские самолеты атаковали "объект сопротивления" к западу от Рафаха, на юге сектора. "Палестинский информационный центр" ХАМАСа сообщает, что израильские самолеты выпустили две ракеты. Причинен материальный ущерб, информации о пострадавших не поступало.

Удары были нанесены в ответ на две попытки ракетных обстрелов израильской территории, осуществленные накануне вечером и ночью с территории Газы, отмечается в сообщении израильских военных. В результате этих обстрелов из Газы никто не пострадал, не был причинен ущерб.

Во время контратаки израильских ВВС вновь сработала система "Цева адом", предупреждающая о вероятном запуске ракеты из Газы. Но падения ракеты или минометного снаряда на израильской территории зафиксировано не было.

ЦАХАЛ подчеркивает, что считает ХАМАС ответственным за любые враждебные действия против Израиля, осуществленные боевиками из сектора Газы.

Предыдущий запуск ракеты из Газы в сторону Израиля был зафиксирован примерно в 23:25 1 февраля. Тогда в ответ на ракетный обстрел израильские военные обстреляли наблюдательный пост боевиков террористической организации ХАМАС в северной части Газы.

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы:

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2018-й год.

Февраль. 2 обстрела, 2 ракеты. Пострадавших нет. (По данным на 3 февраля).

Январь. 5 обстрелов, 5 ракет. Пострадавших нет.

2017-й год. 21 обстрел, 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2016-й год. 12 обстрелов, 16 ракет. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 28 обстрелов, 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 1.451 обстрел, 3.686 ракет. 14 погибших, 169 раненых. 807 ракет сбиты системой ПРО.

2013-й год. 31 обстрел, 48 ракет. Погибших и раненых нет. 3 ракеты сбиты системой ПРО.

2012-й год. 794 обстрела, 2.078 ракет – 6 погибших, 107 раненых. 520 ракет сбиты системой ПРО.

2011-й год. 229 обстрелов, около 390 ракет – 3 погибших, 38 раненых. 34 ракеты были сбиты системой ПРО.

2010-й год. 86 обстрелов, около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. 302 обстрела, около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. 560 обстрелов, около 1.490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. 437 обстрелов, около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. 580 обстрелов, около 1.020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. 123 обстрела, около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. 118 обстрелов, около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. 80 обстрелов, около 100 ракет – пострадавших нет.

2002-й год. 17 обстрелов, около 20 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 обстрелов, 5 ракет – пострадавших нет.





