Пожар в центре космических исследований Ирана, погибли трое ученых

В воскресенье, 3 февраля, министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми объявил, что в иранском государственном Центре космических исследований произошел пожар, в результате которого погибли трое ученых, передает агентство ISNA.

По словам министра, ученые погибли при пожаре "в одной из структур Центра космических исследований". Он также отметил, что проводится расследование, результаты которого будут опубликованы позже.

Отметим, что Джахроми пришлось выступать с этим заявлением в период празднования 40-летия Исламской революции в Иране. Мохаммад Джахроми является самым молодым министром в Иране и единственным членом правительства, родившимся после Исламской революции.

Иранский Центр космических исследований был основан в 2000 году (первоначально назывался Центром аэрокосмических исследований, с 2010 года носит нынешнее название). Этот центр и Иранское космическое агентство являются главными организациями в Иране, отвечающими за космические исследования.

Напомним, что несколько недель назад власти Ирана объявили, что запуск ракеты "Басир" со спутником "Паям" был неудачным: проблемы возникли на третьем этапе, спутник не был выведен на заданную орбиту. Тогда с докладом о провале также выступал министр телекоммуникаций Ирана Мохаммад Джахроми.

Ранее Тегеран заявлял о намерении вскоре отправить в космос два спутника: "Паям" и "Дусти".

14 января израильская компания ImageSat, являющаяся оператором спутника наблюдения Eros-B, опубликовала снимки, на которых была показана стартовая площадка Космического центра имени Хомейни в северной иранской провинции Семнан. Снимки были сделаны 11-12 января 2019 года. Эксперты ImageSat отмечали, что на снимках можно видеть продвинутый этап подготовки к запуску спутников, так как пусковая установка уже находится на месте сборки и проводятся испытания. Отмечалось также, что площадка подготовлена к установке ракеты на стартовой площадке.

10 января президент Исламской республики Иран Хасан Роухани заявлял, что в ближайшие недели ракеты иранского производства выведут на орбиту два спутника. Заявление было сделано на церемонии, посвященной памяти бывшего главы государства Ахбара Хашеми Рафсанджани. "Достижение нашей оборонной промышленности, технологии, разработанные нашими инженерами – вот наследие аятоллы Хашеми Рафсанджани. Ракеты – оружие нашей обороны, мы гордимся ими", – сказал он.

Эксперты полагают, что "мирная космическая программа" Исламской республики Иран – прикрытие военных разработок. Ракеты-носители, используемые для запуска спутников, – межконтинентальные баллистические ракеты, способные нести и ядерную боеголовку.

Ракетные разработки стали одной из причин, заставивших администрацию США выйти из договора о судьбе иранской ядерной программы и ввести санкции в отношении Тегерана. Режим атолл настаивает, что это суверенное право Ирана.

В декабре 2018 года "Корпус стражей Исламской революции" провел испытания баллистической ракеты. С соответствующим заявлением выступал командующий воздушно-космическими войсками КСИР генерал Амирали Хаджизаде, подчеркнувший, что ракетные испытания будут продолжаться. Он также сообщил, что Иран проводит 50 испытаний ракет ежегодно.

Летом 2017 года иранцы испытали ракету-носитель "Симорг". Запуск осуществлялся с космодрома имени Хомейни. В Тегеране объявляли о том, что испытания прошли успешно. Утверждалось, что эта ракета предназначена для вывода на орбиту спутников и способна доставить спутник массой до 250 кг на орбиту до 50 км.

Тегеран ранее запустил в космос несколько спутников (первый иранский спутник "Омид" был выведен на орбиту в феврале 2009 года), а также заявлял об успешном космическом полете обезьяны.

США, Израиль и другие страны полагают, что космическая программа Ирана – не более, чем маскировка разработок межконтинентальных баллистических ракет. Ракетные разработки не запрещены венскими соглашениями, однако подпадают под действия резолюций ООН.

Тегеран неоднократно заявлял о причастности Израиля к гибели иранских ученых: профессора Тегеранского технологического университета Мустафы Ахмади Рошана, одного из руководителей расположенного в Натанзе завода по обогащению урана (в январе 2012 года), физика-ядерщика Дариуша Резаинеджада (в июле 2011), физика-ядерщика Маджида Шахриари (ноябрь 2011), профессора Масуда Али Мохаммади (в январе 2010).

Гибель в Иране ученых и военных, связанных с ядерной и ракетной программами. "Аварии" на ядерных объектах и таинственные убийства

За последние десять лет в Иране погибли несколько физиков-атомщиков и высокопоставленных военных, имевших непосредственное отношение к ядерным разработкам. В ряде случаев Иран предоставлял ложную информацию.

12 января 2010 года в северном пригороде был убит профессор Масуд Али Мохаммади. 29 ноября того же года в различных районах Тегерана были совершены покушения на физиков-ядерщиков Маджида Шахриари и Ферейдуна Аббаси Давани. Шахриари погиб, Ферейдун Аббаси Давани выжил и впоследствии возглавил ядерную программу Ирана.

В конце июля 2011 года был застрелен 35-летний Дариуш Резаи. Официальный Тегеран поспешил заявить, что речь идет об аспиранте, занимавшемся исследованиями в области электроники. Позднее выяснилось, что Резаи был доктором ядерной физики.

11 января 2012 года в результате взрыва автомобиля Peugeot 405 на севере Тегерана был убит 32-летний профессор Тегеранского технологического университета Мустафа Ахмади Рошан, один из руководителей расположенного в Натанзе завода по обогащению урана.

Во всех случаях действовали "черные мотоциклисты", использовавшие компактные бомбы и автоматическое оружие. Иранские власти заявляли, что это – "агенты Мосада". Но ни один "черный мотоциклист" до сих пор не был арестован.

Напомним также, что в 2011 году произошло несколько взрывов на иранских объектах, имеющих непосредственное отношение к ядерным и ракетным разработкам. Сообщалось и об атаках на компьютеры, управляющие процессом обогащения урана.

11 декабря 2011 года взрыв причинил значительный ущерб новейшему заводу металлоконструкций в Язде. Согласно подозрениям, на нем изготавливались центрифуги. О важности объекта свидетельствует тот факт, что его открывал лично президент Ирана.

В конце ноября 2011-го произошел взрыв на расположенном в Исфахане комбинате по обогащению урана. Эксперты не смогли установить степень нанесенного ущерба, но пришли к выводу, что произошло "нечто драматичное". Западные СМИ также цитировали источник в израильской разведке, по словам которого взрыв не был случайным.

12 ноября 2011 года на военном объекте возле деревни Бигдане в 40 километрах к юго-западу от Тегерана прогремел мощный взрыв, в результате которого погиб генерал-майор Хасан Техрани Могаддам и еще двадцать офицеров Корпусов стражей исламской революции. По официальной версии, произошел несчастный случай при разгрузке боеприпасов, по другим данным, при испытаниях взорвалась межконтинентальная ракета. В случайности этого взрыва также можно усомниться.

Летом 2012 года, судя по заявлениям главы Агентства по атомной энергии Ирана, были совершены диверсии на ЛЭП около ядерных объектов в Фордо и Натанзе. Сообщалось, что в районе Фордо иранские спецслужбы обнаруживали шпионское оборудование.

В сентябре 2012-го представитель иранского руководства обвинил германскую компанию Siemens в намеренной порче оборудования, приобретенного Ираном для ядерной программы: по заявлению законодателя Алаэддина Боруджерди, иранские эксперты обнаружили в оборудовании миниатюрные взрывные устройства.

27 января 2013-го сайт WND сообщил, что 21 января был взрыв на заводе Фордо. Затем эту информацию со ссылкой на израильские источники подтвердила британская Times. Тегеран опроверг эти публикации.

Осенью 2013 года в районе города Карадж был убит командующий иранскими силами по ведению кибервойн Моджтаба Ахмади.

В ноябре 2013 года в восточном районе Тегерана был убит заместитель министра промышленности Ирана Сафдар Рахмат-Абади. Позже официальный Тегеран заявил, что это убийство не было связано с профессиональной деятельностью замминистра.

В начале октября 2014 года произошел взрыв на военном ядерном объекте в Парчине. Погибли два человека. Первоначально утверждалось, что речь идет о технических неполадках, однако затем СМИ сообщили, что произошла диверсия с участием иностранного государства.





