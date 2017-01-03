3 января 2017 г.
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Ближний Восток

Масштабная операция в Иудее и Самарии: задержаны десятки террористов, в их числе 12 активистов ХАМАС

время публикации: 08:30 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати фото
Масштабная операция в Иудее и Самарии: задержаны десятки террористов, в их числе 12 активистов ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в ночь на вторник, 3 января, в Иудее и Самарии израильскими военными были задержаны 34 палестинских араба, 24 из которых разыскивались за террористическую деятельность, в их числе 12 активистов ХАМАС. Задержанные переданы для допросов следователям ШАБАКа.

Отметим, что речь идет о наиболее масштабной операции по задержанию террористов в Иудее и Самарии за последние месяцы. В ней были задействованы не только военные (прежде всего, из бригады "Эфраим"), но также пограничники, полицейские и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК).

Пятеро подозреваемых в террористической деятельности были задержаны на территории лагеря беженцев Балата в Шхеме, среди них один активист ХАМАС. Еще двое активистов ХАМАС были задержаны в деревне Тэль, на восточной окраине Шхема. Четверых активистов ХАМАС задержали в Калькилии, в доме одного из них были конфискованы денежные средства, предназначенные для финансирования террора. Шестеро подозреваемых, в их числе четверо активистов ХАМАС, были задержаны в деревне Сильуад, к северу от Рамаллы. Одного активиста ХАМАС арестовали в деревне Биду, между Рамаллой и Иерусалимом. Операции по задержанию подозреваемых проводились также в Ябаде, Мизра аш-Шаркии, Дир Джарире, Катане, Бейт Фаджаре, Аль-Аиде, Бани Наим и Хевроне.

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Палестино-израильский конфликт: хронология событий, 3 января







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