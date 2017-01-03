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Ближний Восток

Турецкая армия сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ

время публикации: 09:00 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
Турецкая армия сообщила о ликвидации 18 боевиков ИГ

Министерство обороны Турции сообщило, что за минувшие сутки военных действий турецкие военнослужащие уничтожили 18 боевиков террористической группировки "Исламское государство". Около 40 террористов получили ранения.

Военные действия идут в районе расположенного на севере Турции города аль-Баб, контролируемого джихадистами. Активную роль в борьбе с "Исламским государством" играют и российские ВВС, действующие параллельно с турецкой армией.

Напомним: в конце августа 2016 года Турция начала операцию "Щит Евфрата", введя войска в Сирию. Операция преследовала двойную цель: не дать курдам закрепиться на западном берегу реки, а также выбить из приграничных районов террористов "Исламского государства".

Одним из последствий успехов турецкой армии стал перенос боевиками военных действий в саму Турцию. Сотни человек погибли в результате терактов, организованных ИГ и Рабочей партией Курдистана. При этом террористы выбирают места, популярные среди туристов.

Так, теракт, совершенный в новогоднюю ночь боевиком "Исламского государства" в стамбульском ночном клубе, унес жизни 39 человек. Около 70 получили ранения. Полиция ведет поиски террориста, как предполагается – уроженца одного из среднеазиатских государств.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2017 г.
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