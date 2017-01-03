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Ближний Восток

Египетский судья, обвиненный в коррупции, найден повешенным в тюрьме

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:26 блог версия для печати фото
Египетский судья, обвиненный в коррупции, найден повешенным в тюрьме

Генеральный секретарь Совета административных судов Египта Ваиль Шалаби, арестованный по подозрению в коррупции, найден повешенным в своей тюремной камере. По словам его адвоката, высокопоставленный судья совершил самоубийство.

"Он повесился на собственном шарфе. Он находился в крайне подавленном состоянии. Человеку, который еще вчера был одним из самых влиятельным судей страны, очень тяжело вдруг оказаться в камере", - заявил его адвокат Саид Бахайри.

Шалаби был арестован вечером 31 января, после того, как подал в отставку со своего поста из-за подозрений во взяточничестве. Другим фигурантом дела является начальник отдела снабжения Совета судов Гамаль ад-Дин аль-Лабан.

Арест судьи вызвал значительный общественный резонанс. Правозащитные организации заявляют, что весь государственный аппарат Египта коррумпирован. Власти отвергают эти заявления, говоря о борьбе с отдельными недостатками.

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