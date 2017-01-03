Российские ВВС атаковали Идлиб, десятки пострадавших

Утром 3 января российские самолеты нанесли удар по расположенному на севере Сирии городу Идлиб. Как сообщает радиостанция "Решет Бет", в результате бомбардировки пострадали десятки человек, по меньшей мере одна женщина погибла.

Ранее около десяти сирийских оппозиционных группировок из числа присоединившихся к соглашению о прекращении огня, сообщили, что прекращают переговоры по созыву конференции по урегулированию в Сирии, которая должна пройти в Астане. Причиной этого называются нарушения режима перемирия правительственными войсками.

"Мы соблюдаем перемирие на всей территории Сирии, однако силы режима и их союзники постоянно нарушают соглашение о прекращении огня. Их действия представляют опасность для сотен тысяч сирийцев", - говорится в распространенном оппозицией заявлении.

Согласно документу, особенно часто нарушения происходят в районе Вади Барата в 15 километрах от Дамаска. Здесь расположены источники, питающие водой сирийскую столицу и ее окрестности. Ответственность за нарушения перемирия оппозиция возлагает и на Россию.