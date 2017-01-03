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Ближний Восток

Вице-президент Ирака: "Саудовская Аравия – колыбель террора"

время публикации: 13:07 | последнее обновление: 13:07 блог версия для печати фото
Нури аль-Малики

Бывший премьер-министр Ирака Нури аль-Малики, занимающий сейчас пост вице-президента, прибыл с визитом в Тегеран. Шиитский политик выступил с резкой критикой главного регионального противника Исламской республики Иран – Саудовской Аравии.

"Даже в США и Европе знают, что Саудовская Аравия – колыбель террора. Для ваххабитских муфтиев все мусульмане, не разделяющие их идеологию – еретики. Эр-Рияд должен заплатить высокую цену за поддержку террора", - заявил вице-президент Ирака.

Аль-Малики также поблагодарил иранские власти за поддержку, которые они оказывают официальному Багдаду в борьбе с радикальными суннитскими группировками. "Только Иран направил Ираку закупленное оружие немедленно, а не затянул этот процесс на месяцы, как все остальные", - подчеркнул политик.

Он также сообщил, что после освобождения Мосула иракские бойцы будут направлены в Сирию, чтобы продолжить борьбу с «Исламским государством». Неясно, идет ли речь о подразделениях иракской армии или о шиитских ополчениях.

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