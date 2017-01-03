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Ближний Восток

Розыск стамбульского террориста: фотографии, описание и отсутствие результата

время публикации: 07:44 | последнее обновление: 08:01 блог версия для печати фото
Фотографии подозреваемого, распространенные в турецких СМИ
На месте происшествия. 1 января 2017 года
На месте происшествия. 1 января 2017 года
ВСЕ ФОТО

В минувший понедельник и в ночь на вторник, 3 января, спецслужбы Турции проводили операцию в районе Зейтинбурну, целью которой было задержание подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Reina.

К операции, по сообщениям турецких СМИ, были привлечены сотни сотрудников правоохранительных органов. Однако, по состоянию на утро 3 января, сведений о задержании предполагаемого террориста не поступало.

Известно, что полиция задержала не менее восьми подозреваемых в причастности к подготовке этого теракта. Следствие полагает, что некоторые из задержанных связаны с группировкой "Исламское государство". Кроме того, еще ночью 1 января был задержан мужчина, выпрыгнувший из окна клуба Reina, но оказалось, что это был один из посетителей, спасавшийся от террориста.

Вечером 2 января полиция Стамбула распространила серию портретов человека, которого подозревают в совершении вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь. Жертвами этого теракта стали 39 человек, около 70 получили ранения.

Террорист не пытался скрывать свое лицо, и иногда смотрел прямо в объектив камер наблюдения.

Турецкие СМИ со ссылкой на полицию публикуют следующие сведения: в ночь на 1 января подозреваемый, мужчина среднеазиатской внешности примерно 25-30 лет, на котором были темно-зеленая куртка, темные брюки, черные сапоги и шапка Санта-Клауса, с рюкзаком за спиной, вооруженный автоматом "Калашникова", подъехал на такси к клубу Reina и открыл огонь по полицейским и охранникам, затем он вошел в помещение клуба, продолжая стрелять по людям короткими очередями, раненых он добивал одиночными выстрелами в голову, затем террорист поднялся на второй этаж и продолжил стрелять по людям, затем он спустился вниз, прошел на кухню, не спеша переоделся, оставив куртку с 500 лирами (больше $140) в кармане и оружие (предварительно очистив его от возможных следов), и покинул помещение клуба.

После выхода из клуба подозреваемый остановил такси, доехал на нем до района Куручешме и вышел, не заплатив, менее чем в 1 км от клуба Reina, сказав, что у него нет денег. Куда подозреваемый направился потом, неизвестно.

Следствие сообщает, что террорист при нападении выпустил не менее 180 пуль (шесть полных магазинов к автомату "Калашникова"). По разным данным, он стрелял от пяти до семи минут.

Предполагается, что террорист является выходцем из Кыргызстана, Узбекистана или Синьцзян-Уйгурского автономно района Китая. Есть основания полагать, что он ранее участвовал в боевых действиях и был ранен в ногу.

Внешне террорист, совершивший нападение на клуб Reina, похож на одного из подозреваемых в совершении теракта в стамбульском аэропорту имени Ататюрка 28 июня 2016 года, жертвами которого стали 42 человека. Ответственность за оба этих теракта взяла на себя организация "Исламское государство".

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 2 января 2017 г.
Опубликовано фото исполнителя теракта в ночном клубе Reina в Стамбуле
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2017 г.
Список жертв теракта в стамбульском клубе Reina
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 2 января 2017 г.
Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле







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