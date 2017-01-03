В аэропорту Стамбула задержаны двое подозреваемых в совершении терактов

Днем во вторник, 3 января, власти Турции сообщили, что в аэропорту Ататюрка задержаны двое иностранных граждан, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Имена задержанных пока не публикуются.

Незадолго до появления информации о задержании двух подозреваемых турецкий телеканал TRT со ссылкой на источники в полиции сообщил, что в совершении теракта в Стамбуле подозревается 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов.

По версии следствия, подозреваемый в ноябре 2016 года прибыл в турецкий город Конья с женой и двумя детьми из Сирии, где проходил подготовку к террористической деятельности, передает РИА Новости.

СМИ также публикуют комментарии специалистов, которые после просмотра видеозаписей о трагических событиях в клубе Reina выражают уверенность в том, что террорист не только прошел армейскую подготовку, но также принимал участие в боевых действиях и ранее убивал людей.

В минувший понедельник и в ночь на вторник, 3 января, спецслужбы Турции проводили операцию в районе Зейтинбурну, целью которой было задержание подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе Reina. К операции, по сообщениям турецких СМИ, были привлечены сотни сотрудников правоохранительных органов.

Известно, что полиция задержала не менее 12 подозреваемых в причастности к подготовке этого теракта. Еще двое были задержаны в аэропорту 3 января. Следствие полагает, что некоторые из задержанных связаны с группировкой "Исламское государство". Кроме того, еще ночью 1 января был задержан мужчина, выпрыгнувший из окна клуба Reina, но оказалось, что это был один из посетителей, спасавшийся от террориста.

Вечером 2 января полиция Стамбула распространила серию портретов человека, которого подозревают в совершении вооруженного нападения на клуб Reina в новогоднюю ночь. Жертвами этого теракта стали 39 человек, около 70 получили ранения.

Террорист не пытался скрывать свое лицо, иногда смотрел прямо в объектив камер наблюдения, а также снял "селфи-видео", которое было направлено в СМИ.

Турецкие СМИ со ссылкой на полицию публикуют следующие сведения: в ночь на 1 января подозреваемый, мужчина среднеазиатской внешности примерно 25-30 лет, на котором были темно-зеленая куртка, темные брюки, черные сапоги и шапка Санта-Клауса, с рюкзаком за спиной, вооруженный автоматом "Калашникова", подъехал на такси к клубу Reina, где в это время праздновали Новый год около 700 посетителей, и открыл огонь по полицейским и охранникам, затем он вошел в помещение клуба, продолжая стрелять по людям короткими очередями, раненых он добивал одиночными выстрелами в голову, затем террорист поднялся на второй этаж и продолжил стрелять по людям, затем он спустился вниз, прошел на кухню, не спеша переоделся, оставив куртку с 500 лирами (больше $140) в кармане и оружие (предварительно очистив его от возможных следов), и покинул помещение клуба.

После выхода из клуба подозреваемый остановил такси, доехал на нем до района Куручешме и вышел, не заплатив, менее чем в 1 км от клуба Reina, сказав, что у него нет денег. Куда подозреваемый направился потом, неизвестно.

Следствие сообщает, что террорист при нападении выпустил не менее 180 пуль (шесть полных магазинов к автомату "Калашникова"). По разным данным, он стрелял от пяти до семи минут.

Предполагается, что террорист является выходцем из Кыргызстана, Узбекистана или Синьцзян-Уйгурского автономно района Китая. Есть основания полагать, что он ранее участвовал в боевых действиях и был ранен в ногу.

Внешне террорист, совершивший нападение на клуб Reina, похож на одного из подозреваемых в совершении теракта в стамбульском аэропорту имени Ататюрка 28 июня 2016 года, жертвами которого стали 42 человека. Ответственность за оба этих теракта взяла на себя организация "Исламское государство".





