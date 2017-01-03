В Сирии убит присоединившийся к курдским ополченцам британец

20-летний гражданин Великобритании Райян Локк погиб в окрестностях сирийского города Ракка, сражаясь в рядах курдского ополчения. Локк не имел военного опыта и до присоединения к курдским боевикам работал поваром.

В августе 2016 года он сообщил близким, что отправляется отдыхать в Турцию, но из отпуска не вернулся. Осенью он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook фотографию в полувоенной форме и с автоматом Калашникова.

Командование курдских Отрядов народной самообороны сообщило, что он погиб еще 21 декабря, вместе с еще четырьмя бойцами. "Он пересек континент, чтобы поддержать борьбу нашего народа и всего человечества", - говорится в заявлении.

Группа курдских активистов посетила родителей Райяна, сообщив ему о гибели сына. Они попросили содействовать возвращению его тела в Великобританию, чтобы их сын был похоронен на родине.