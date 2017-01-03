Боевики ИГ напали на полицейский участок в иракской Самарре, погибли семь человек

Вечером в понедельник, 2 января, группа боевиков террористической группировки "Исламское государство" осуществила нападение на полицейский участок в иракском городе Самарра, расположенном примерно в 120 км к северу от Багдада.

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", в результате атаки погибли семь человек. Нападавшие взяли в заложники нескольких сотрудников полиции и забаррикадировались в одном из зданий участка.

На место прибыли крупные силы иракской армии. В ходе перестрелки боевики были уничтожены. Заложников освободили.